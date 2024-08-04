Уфимский пляж «Солнечный» утонул в дождевом паводке

Очевидцы запечатлели на видео, как зонтики для отдыха на пляже исчезли под водной гладью, оставив лишь напоминание о летнем досуге. По данным Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы, уровень воды в реке с начала августа увеличился на 111 см и теперь составляет 327 см.