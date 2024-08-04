Уфимский пляж «Солнечный» утонул в дождевом паводке

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Очевидцы запечатлели на видео, как зонтики для отдыха на пляже исчезли под водной гладью, оставив лишь напоминание о летнем досуге. По данным Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы, уровень воды в реке с начала августа увеличился на 111 см и теперь составляет 327 см.
Реакция горожан на произошедшее разошлась по всем уголкам соцсетей. Некоторые выражают радость от того, что река стала полноводной.
— Круто! Пусть всегда будет Белая такой полноводной! — пишет один из пользователей.
Другие же с ностальгией вспоминают о планах провести время на пляже.
— Эх, а так хотелось туда.
Однако не все комментарии оптимистичны, кто-то иронично отмечает.
— Обещали нам это лето как на Бали, но что-то мне подсказывает, что нас обманули.
Пока одни радуются увеличению уровня воды и живописным пейзажам, другие переживают за свои планы на отдых. Пляжный сезон в этом году обернулся настоящим испытанием для уфимцев.