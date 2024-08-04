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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Уфимский пляж «Солнечный» утонул в дождевом паводке

Уфимский пляж «Солнечный» утонул в дождевом паводке

4 августа 2024, 09:24
Фото: Соцсети
Недавние дожди превратили отдых у реки Белой в нечто совершенно неожиданное, сообщают очевидцы в соцсетях.

Очевидцы запечатлели на видео, как зонтики для отдыха на пляже исчезли под водной гладью, оставив лишь напоминание о летнем досуге. По данным Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы, уровень воды в реке с начала августа увеличился на 111 см и теперь составляет 327 см.

Реакция горожан на произошедшее разошлась по всем уголкам соцсетей. Некоторые выражают радость от того, что река стала полноводной.

 — Круто! Пусть всегда будет Белая такой полноводной! — пишет один из пользователей.

Другие же с ностальгией вспоминают о планах провести время на пляже.

— Эх, а так хотелось туда.

Однако не все комментарии оптимистичны, кто-то иронично отмечает.

— Обещали нам это лето как на Бали, но что-то мне подсказывает, что нас обманули.

Пока одни радуются увеличению уровня воды и живописным пейзажам, другие переживают за свои планы на отдых. Пляжный сезон в этом году обернулся настоящим испытанием для уфимцев.

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