Потоп в Башкирии — готова эвакуация

Для ликвидации последствий подтопления задействованы гусеничный экскаватор и несколько грузовиков, в том числе два МАЗа и два Камаза. В четверг, 8 августа, проводятся работы по углублению и укреплению насыпи, а также по созданию проезда на региональной дороге Озерное — Кусимовский рудник. Уровень воды на улицах постепенно снижается. Паводок может и отступить, и усилиться.



Напомним, ливни практически не прекращаются в Республике Башкортостан уже две недели, с 26 июля 2024 года. В среду, 7 августа, жители деревни Турмаево сами провели противопаводковые работы.