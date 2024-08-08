Потоп в Башкирии — готова эвакуация

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Published Сегодня, 07:57
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В ночь с 7 на 8 августа из-за обильных осадков произошло затопление улиц Молодежной и Школьной в деревне Озерное, которая находится в Абзелиловском районе Башкирии. На месте событий работает оперативная группа МЧС Башкортостана. Как сообщает ведомство, не зарегистрировано случаев затопления жилых домов, и жителей деревни вовремя проинформировали об угрозе паводка. Местные жители пока не считают нужным покидать свои дома из-за прибывающей воды.
— Если потребуется эвакуация, для жителей организован пункт временного размещения в Зауральском агропромышленном колледже в деревне Абзелилово, для чего выделено пять автобусов. Но местное население решило не покидать свои дома, — сообщили в МЧС Башкирии.
Для ликвидации последствий подтопления задействованы гусеничный экскаватор и несколько грузовиков, в том числе два МАЗа и два Камаза. В четверг, 8 августа, проводятся работы по углублению и укреплению насыпи, а также по созданию проезда на региональной дороге Озерное — Кусимовский рудник. Уровень воды на улицах постепенно снижается. Паводок может и отступить, и усилиться.
Напомним, ливни практически не прекращаются в Республике Башкортостан уже две недели, с 26 июля 2024 года. В среду, 7 августа, жители деревни Турмаево сами провели противопаводковые работы.