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2024
Уфе нужна помощь
22 августа, 13:45
Японские ученые разгадали тайну долголетия самок
23 июля, 13:09
Ученые изобрели вакцину от всех видов рака
10 июня, 14:25
В Башкирии создали супердрон
Ученые Башкортостана вновь удивляют мир инновациями, представляя уникальное устройство — подводный дрон, сообщает Радий Хабиров.
3 июня, 07:33
Космос для всех: Илон Маск продает билеты в 4 космические стороны
15 мая, 13:22
От грызунов до террористов: что больше всего пугает уфимцев прямо сейчас
14 мая, 09:59
Секрет повышенной продуктивности: как поход в кино помогает бороться с выгоранием
13 мая, 11:06
Ученые заявили, что нашли жизнь на одной из планет
8 мая, 10:47
Для решения проблемы с «Уфахимпромом» предложили использовать микроорганизмы
2 февраля, 10:59
2021
Древние люди Башкирии: найдена стоянка, которой несколько сотен тысяч лет
30 июля 2021, 08:20
2019
Почти миллион рублей: докторам наук в Башкирии пообещали гранты Президента РФ
Михаил Закомалдин встретится с грантополучателями в приемной Президента РФ в Уфе.
15 июля 2019, 06:37
2018
Глава ЦИК Башкирии может лишиться звания доктора политических наук
Его докторская диссертация признана оригинальной лишь на 35%.
15 июня 2018, 04:49
2017
Завещание профессора Назирова: как в Уфе спасают архив талантливого ученого
20 октября 2017, 06:13

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