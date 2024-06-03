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В Башкирии создали супердрон

В Башкирии создали супердрон

3 июня 2024, 07:33
Фото: Vk.ru/Радий Хабиров
Ученые Башкортостана вновь удивляют мир инновациями, представляя уникальное устройство — подводный дрон, сообщает Радий Хабиров.

Команда изобретателей музейного комплекса «Шульган-Таш» во главе с уфимским инженером Ярославом Литвиновым представила удивительное достижение научно-технического прогресса — специально разработанный подводный дрон. Этот аппарат позволит специалистам проникнуть в самые запутанные уголки Каповой пещеры и осуществить экспедицию по загадочной реке Шульган, скрытой от людских глаз.

Подземная речка Шульган протекает через недра пещеры, формируя огромные залы и коридоры благодаря своему таинственному ходу. Она выходит на поверхность в виде Голубого озера, которое до сих пор остается загадочным объектом для спелеологов. Несмотря на то, что удалось достичь глубины 80 метров, реальные размеры озера так и остаются неизвестными. Ученые отмечают, что Голубое озеро представляет опасность для дайверов из-за своей неизвестной глубины.

Специально созданный подводный дрон обладает возможностью оснащения различным оборудованием для проведения точных измерений качества воды и составления карты Каповой пещеры.

Основные этапы экспедиции запланированы на лето 2024-го и начало 2025 года, когда условия будут наилучшим образом способствовать проведению работ. Подводный дрон стал ключевой фигурой в проекте по изучению подземных потоков, открывая новые перспективы для науки и приобщая к загадочному миру бездонных пещер Башкортостана.

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