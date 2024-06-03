В Башкирии создали супердрон

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Команда изобретателей музейного комплекса «Шульган-Таш» во главе с уфимским инженером Ярославом Литвиновым представила удивительное достижение научно-технического прогресса — специально разработанный подводный дрон. Этот аппарат позволит специалистам проникнуть в самые запутанные уголки Каповой пещеры и осуществить экспедицию по загадочной реке Шульган, скрытой от людских глаз.
Подземная речка Шульган протекает через недра пещеры, формируя огромные залы и коридоры благодаря своему таинственному ходу. Она выходит на поверхность в виде Голубого озера, которое до сих пор остается загадочным объектом для спелеологов. Несмотря на то, что удалось достичь глубины 80 метров, реальные размеры озера так и остаются неизвестными. Ученые отмечают, что Голубое озеро представляет опасность для дайверов из-за своей неизвестной глубины.
Специально созданный подводный дрон обладает возможностью оснащения различным оборудованием для проведения точных измерений качества воды и составления карты Каповой пещеры.
Основные этапы экспедиции запланированы на лето 2024-го и начало 2025 года, когда условия будут наилучшим образом способствовать проведению работ. Подводный дрон стал ключевой фигурой в проекте по изучению подземных потоков, открывая новые перспективы для науки и приобщая к загадочному миру бездонных пещер Башкортостана.