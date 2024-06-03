В Башкирии создали супердрон

Подземная речка Шульган протекает через недра пещеры, формируя огромные залы и коридоры благодаря своему таинственному ходу. Она выходит на поверхность в виде Голубого озера, которое до сих пор остается загадочным объектом для спелеологов. Несмотря на то, что удалось достичь глубины 80 метров, реальные размеры озера так и остаются неизвестными. Ученые отмечают, что Голубое озеро представляет опасность для дайверов из-за своей неизвестной глубины.