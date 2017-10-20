Завещание профессора Назирова: как в Уфе спасают архив талантливого ученого

В конце сентября увидел свет 17-ый номер интернет-издания «Назировский архив», авторы которого поставили для себя цель оцифровать и опубликовать литературоведческие и литературные работы ныне покойного профессора Башгосуниверситета Ромэна Назирова.
О Ромэне Гафановиче нынешние студенты и Башгосуниверситета, и Башгосупедуниверситета, и других вузов говорят не иначе как о человеке-легенде. Этому способствуют воспоминания выпускников вузов, которым посчастливилось застать плеяду таких прекрасных педагогов филфака 90-х годов, как Лев Григорьевич Бараг, Давид Семенович Гутман, Леонид Михайлович Васильев, Людмила Ивановна Брянцева и других светил филологии. К счастью, после их ухода остались ученики, которые под влиянием наставников сами начали преподавать, научились читать увлекательные лекции и приобщать аудиторию к чтению и пониманию литературы, дискуссиям и поискам истины.
Ромэну Гафановичу, вероятно, в этом плане повезло чуть больше других талантливых вузовских педагогов. Два его ученика – Борис Орехов и Сергей Шаулов, который. к слову, стал и послденим аспирантом Назирова, добровольно взялись за разбор и изучение его рукописного архива и публикацию его работ, кстати, в основном, за свой счет или на средства, собранные единомышленниками. Правда, в 2016-2017 годах эта работа была поддержана небольшим грантом Российского гуманитарного научного фонда и Академии наук РБ. Так что в последние два года издания из архива Назирова стали наконец-то выходить за государственный. счет.
- Незадолго до своей смерти, в 2003 году, 69-летний Ромэн Гафанович пригласил нас помочь ему разобрать скопившийся за долгие годы архив. За все время нашего знакомства с Ромэном Гафановичем, пожалуй, это был период самого тесного общения с ним, проникновения в его интеллектуальный быт, - вспоминает Сергей Шаулов, ныне - доцент филологического факультета Башгосуниверитета, кандидат филологических наук. -
Мы и ранее слышали об архиве Назирова, но увидев тогда своими глазами его реальный объем, были потрясены. Мне запомнились плотные стопки машинописи, которые лежали на столе. Он их укладывал в папки, давал нам и говорил, как надписывать. Я спросил, что это за работы, он сказал, что это неизданное. У меня тогда было ощущение, что попал в пещеру Али-Бабы и увидел истинные сокровища.
Почитать нам ничего тогда не удалось. Но поразил объем и названия, чувствовалось, что это что-то мощное.
Перебирая рукописи, часть из них Ромэн Гафанович рвал сам или просил помощников безжалостно расправиться с тем, что, по его мнению, не представляло ценности. Среди папок с рукописями Назирова были не только литературоведческие труды, но и написанная им в разные годы проза, которую он оценивал весьма критично. Проза Назирова, пожалуй, больше интересна, как штрихи к его личному портрету. Острое перо, тонкий стиль и истинная исследовательская страсть Ромэна Гафановича проявились именно в его литературоведческих работах. Особенно увлекательны его произведения в стиле документальной прозы, где исторические персонажи раскрываются сквозь призму различных событий.
После ухода Назирова за его архивы молодые ученые взялись не сразу. Летом 2009 года сначала Борис Орехов, а позднее и Сергей Шаулов приступили к внимательному изучению наследия наставника. Оцифровка архива, то есть перевод информации в электронный вид, стала первым, наиболее трудоемким этапом работы. После этого, уже в электронном виде, Борис и Сергей более плотно работают с архивом Назирова – читают, выбирают, что готовить к публикации, выполняют текстологическую работу (зачастую и скучноватую, и сложную). С тех пор, как Борис перебрался на работу в Москву, значение оцифрованных материалов стало еще очевиднее, ведь благодаря этому он может работать с текстами Назирова на удалении.
- В последние два года эта работа приобрела, наконец, реальный темп, за что спасибо БГПУ и студентам его филфака, - отметил Сергей Шаулов в беседе с корреспондентом Медиакорсети.
Справедливости ради, нужно отметить, что время о времени помощники бывают. Так, в работе над изданием неоконченного романа «Звезда и совесть» принял большое участие тогдашний магистрант Шаулова Артем Зарипов. Вычитывать «Становление мифов» помогала доцент филологического факультета БГПУ Мария Рыбина. Студенты БГУ тоже периодически очень хорошо подключаются (правда, это не удается сделать регулярным и постоянным, но все равно это помогает). Но стабильной команды, всегда готовой приступить к работе, пока нет.
Таким образом, за минувшие семь лет благодаря столь титанической работе опубликованы 17 номеров журнала «Назировский архив», у которого уже сформировалась стабильная аудитория читателей во многих уголках мира, а также увидели свет несколько его неизданных монографий. Кстати, «Назировский архив» выходит четыре раза в год, и за этой регулярностью выпусков кроется огромная проделанная работа. Но до конца разбора назировского архива еще довольно далеко.
- По самым скромным подсчетам, чтобы завершить эту работу, минимум еще лет пять нужно, - говорит Сергей Шаулов. - Это при условии, что у нас появятся постоянные и эффективные помощники (а это - явная утопия). Есть некоторые материалы архива, к которым я просто боюсь приступать, - для одного-двух человек погрузиться в них означает на пару лет практически выпасть из остальной работы. А ведь у нас все-таки есть и собственные филологические амбиции.
По его словам, подготовка изданной недавно монографии Назирова «Становление мифов» заняла больше полугода, а это не самая объемная его вещь и не самая трудная, с точки зрения подготовки к публикации. А есть еще, например, его роман под названием «Далеко упавшее яблоко», судя по всему, написанный в 2002-2003 годах, незадолго до смерти.
- Это десять папок с рукописями, десять частей. Первую я читал, остальные просматривал: любопытная историческая проза о предреволюционной эпохе, написанная в модной сейчас форме документального романа, - продолжает Сергей Шаулов. - И это не единственный такой пример.
Ученые не надеются закончить обработку всего архива и опубликовать творческое наследие своего наставника, заслуживающее внимание широкой аудитории, в ближайшие годы. Они остро нуждаются в помощниках и единомышленниках.
Это нужно не только им самим, как дань памяти учителя, это нужно, прежде всего, молодому поколению студентов, аспирантов, как источник мудрости, вдохновения и сил для собственных научных достижений.
Вдобавок есть надежда, что такая самоотверженная работа Сергея и Бориса послужит примером для других их коллег. Наверняка после ухода многих талантливых педагогов и научных деятелей также остались бесценные архивы их работ, которые, к сожалению, могут так и не дождаться своего часа и безвестно пропасть.
Справка
Ромэн Гафанович Назиров родился 4 февраля 1934 года в Харькове. Российский литературовед, доктор филологических наук, профессор, автор монографии «Творческие принципы Ф. М. Достоевского», нескольких десятков статей по истории фольклорных мотивов, культуре и религии, а также разным аспектам поэтики русской литературы XIX века. Почти 40 лет преподавал в Башгосуниверситете. Один из самых блестящих лекторов филологического факультета. Член Союза журналистов РБ.
Скончался 16 января 2004 года в Уфе.