Завещание профессора Назирова: как в Уфе спасают архив талантливого ученого

После ухода Назирова за его архивы молодые ученые взялись не сразу. Летом 2009 года сначала Борис Орехов, а позднее и Сергей Шаулов приступили к внимательному изучению наследия наставника. Оцифровка архива, то есть перевод информации в электронный вид, стала первым, наиболее трудоемким этапом работы. После этого, уже в электронном виде, Борис и Сергей более плотно работают с архивом Назирова – читают, выбирают, что готовить к публикации, выполняют текстологическую работу (зачастую и скучноватую, и сложную). С тех пор, как Борис перебрался на работу в Москву, значение оцифрованных материалов стало еще очевиднее, ведь благодаря этому он может работать с текстами Назирова на удалении.