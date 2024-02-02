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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Ученые из Уфы планируют ликвидировать последствия инцидента на «Уфахимпроме»

Для решения проблемы с «Уфахимпромом» предложили использовать микроорганизмы

2 февраля 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney

Ученые из Уфы планируют ликвидировать последствия инцидента на «Уфахимпроме»

Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Сообщается, что ученые подали заявку на федеральный грант по попытке решения ликвидации «Уфахимпрома». Для устранения данной проблемы планируется объединить усилия ученых в области химии и биологии, а также представители Управления аналитического контроля РБ. Предполагается, что содействие ученым из Башкирии окажут коллеги из Казани и Москвы.

Как заявил руководитель института химии УФИЦ РАН Сергея Хурсана, проблема с диоксинами, которые, по его словам, являются «специфическим загрязнителем», заключается в их мизерном количестве. По его мнению, помочь с этим могут микроорганизмы.

«Проблема очень сложная, но мы пытаемся ее решить. Там скорее проблема не химиков, а микробиологов может быть. Потому что там диоксины, которые сейчас у всех на слуху. А диоксин очень специфический загрязнитель. Он действует в предельно малых концентрациях. Если бы его было много, то разрушить его химическим соединением не составило бы никакого труда. А так как его мизерное количество, тогда микроорганизмы могут помочь. По крайней мере, у нас очень солидная заявка, будем надеяться, что она будет поддержана», — отметил Сергей Хурсан.

Напомним, свою печальную известность «Уфахимпром» получил весной 1990 года, когда на его территории произошла утечка фенола с последующим загрязнением воды в реках Шугуровке и Уфе до Южного городского водозабора. Инцидент окрестили «фенольной катастрофой».

В результате аварии почва и грунт на территории завода загрязнены диоксинами, хлорбензолами, хлорфенолами, полихлорированными бензолами, дифенилсульфоном, нефтепродуктами и тяжелыми металлами. В 2004 году ОАО «Уфахимпром» прекратило работу, в декабре 2010 года было признано банкротом, а в 2017 — окончательно прекратило свое существование.

#Общество#Город#Промышленность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ученые#Азамат Нухов#Экологические проблемы
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