Для решения проблемы с «Уфахимпромом» предложили использовать микроорганизмы

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Сообщается, что ученые подали заявку на федеральный грант по попытке решения ликвидации «Уфахимпрома». Для устранения данной проблемы планируется объединить усилия ученых в области химии и биологии, а также представители Управления аналитического контроля РБ. Предполагается, что содействие ученым из Башкирии окажут коллеги из Казани и Москвы.
Как заявил руководитель института химии УФИЦ РАН Сергея Хурсана, проблема с диоксинами, которые, по его словам, являются «специфическим загрязнителем», заключается в их мизерном количестве. По его мнению, помочь с этим могут микроорганизмы.
«Проблема очень сложная, но мы пытаемся ее решить. Там скорее проблема не химиков, а микробиологов может быть. Потому что там диоксины, которые сейчас у всех на слуху. А диоксин очень специфический загрязнитель. Он действует в предельно малых концентрациях. Если бы его было много, то разрушить его химическим соединением не составило бы никакого труда. А так как его мизерное количество, тогда микроорганизмы могут помочь. По крайней мере, у нас очень солидная заявка, будем надеяться, что она будет поддержана», — отметил Сергей Хурсан.
Напомним, свою печальную известность «Уфахимпром» получил весной 1990 года, когда на его территории произошла утечка фенола с последующим загрязнением воды в реках Шугуровке и Уфе до Южного городского водозабора. Инцидент окрестили «фенольной катастрофой».
В результате аварии почва и грунт на территории завода загрязнены диоксинами, хлорбензолами, хлорфенолами, полихлорированными бензолами, дифенилсульфоном, нефтепродуктами и тяжелыми металлами. В 2004 году ОАО «Уфахимпром» прекратило работу, в декабре 2010 года было признано банкротом, а в 2017 — окончательно прекратило свое существование.