Для решения проблемы с «Уфахимпромом» предложили использовать микроорганизмы

Сообщается, что ученые подали заявку на федеральный грант по попытке решения ликвидации «Уфахимпрома». Для устранения данной проблемы планируется объединить усилия ученых в области химии и биологии, а также представители Управления аналитического контроля РБ. Предполагается, что содействие ученым из Башкирии окажут коллеги из Казани и Москвы.