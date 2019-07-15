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Posted 15 июля 2019, 06:37

Published 15 июля 2019, 06:37

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Почти миллион рублей: докторам наук в Башкирии пообещали гранты Президента РФ

15 июля 2019, 06:37
Сюжет
Касается каждого
Михаил Закомалдин встретится с грантополучателями в приемной Президента РФ в Уфе.

Завтра, 16 июля в 11.00 в региональной приемной Президента России состоится торжественное мероприятие по вручению молодым ученым Республики Башкортостан свидетельств, подтверждающих их победу в конкурсном отборе на получение гранта Президента Российской Федерации. Свидетельства вручит главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан.

Каждый год Министерство образования и науки Российской Федерации открывает два конкурса — для молодых кандидатов наук (до 35 лет) и для молодых докторов наук (до 40 лет). Размер грантов колеблется от 600 тысяч (для кандидатов наук) до 1 миллиона рублей (для докторов наук). Это пособие выделяется для дальнейших исследований в разных областях науки.

Победителями от Республики Башкортостан в 2019 году стали 6 молодых ученых – четыре кандидата наук и два доктора: Оксана Ласточкина, Вячеслав Вавилов, Камиль Рамазанов, Вячеслав Цветков, Елена Корзникова и Ольга Абрамова. Области их исследований – сельскохозяйственные науки, технические и инженерные науки, физика и астрономия, биология и науки о жизни, математика и механика.

Доцент кафедры прикладной физики БГУ Ольга Абрамова сообщила корреспонденту Медиакорсети, что рада возможности продолжить работу в Центре микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем, который создан в декабре 2010 года на базе Башкирского государственного университета для проведения научных исследований по гранту Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования

Их разработки в дальнейшем помогут медикам и генетикам республики. «Планируем со студентами в сентябре поехать в Ялту на конференцию», - также поделилась планами Ольга Александровна.

#Экономика#Касается каждого#Новости#Новости Башкирии#Университет#Ученые
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