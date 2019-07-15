Почти миллион рублей: докторам наук в Башкирии пообещали гранты Президента РФ

Каждый год Министерство образования и науки Российской Федерации открывает два конкурса — для молодых кандидатов наук (до 35 лет) и для молодых докторов наук (до 40 лет). Размер грантов колеблется от 600 тысяч (для кандидатов наук) до 1 миллиона рублей (для докторов наук). Это пособие выделяется для дальнейших исследований в разных областях науки.