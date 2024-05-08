Ученые заявили, что нашли жизнь на одной из планет

В созвездии Льва, на расстоянии около 124 световых лет от нашей Солнечной системы, находится звезда типа красный карлик, известная как K2-18. Это большое расстояние на самом деле делает её относительно близкой к нам по космическим масштабам, хотя достичь её с помощью современных технологий пока что невозможно. Зонду потребовалось бы 2,2 миллиона лет, чтобы достичь ее на скорости 38 000 миль в час, что соответствует скорости космического корабля «Вояджер».