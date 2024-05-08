Ученые заявили, что нашли жизнь на одной из планет

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Космический телескоп Джеймса Уэбба — это современное оборудование, которое позволяет ученым изучать далекие планеты и звезды. Основная цель исследования у этого телескопа, искать признаки жизни на разных планетах.
Недавно ученые получили первые данные от телескопа, которые указывают на возможное присутствие жизни на одной из исследуемых планет. Однако, чтобы быть уверенными в своих выводах, им нужно провести дополнительные наблюдения и анализы.
В созвездии Льва, на расстоянии около 124 световых лет от нашей Солнечной системы, находится звезда типа красный карлик, известная как K2-18. Это большое расстояние на самом деле делает её относительно близкой к нам по космическим масштабам, хотя достичь её с помощью современных технологий пока что невозможно. Зонду потребовалось бы 2,2 миллиона лет, чтобы достичь ее на скорости 38 000 миль в час, что соответствует скорости космического корабля «Вояджер».
Эта звезда значительно меньше нашего Солнца — примерно вдвое. Вращающаяся вокруг неё планета, названная K2-18b, имеет размеры, примерно в 2,6 раза больше, чем у Земли. Интерес к K2-18b возникает из-за нескольких факторов.
Во-первых, она находится в обитаемой зоне своей звезды, где температуры могут быть достаточно умеренными для существования жидкой воды, которая считается ключевым ингредиентом для возникновения и поддержания жизни.
Во-вторых, K2-18b относится к классу «субнептуновых» объектов, то есть планет, размеры которых находятся между Землей и Нептуном. Такие планеты не встречаются в нашей Солнечной системе.
В-третьих, исследования атмосферы этой планеты привели к важному открытию — учёные обнаружили в ней следы газа, называемый диметилсульфидома, которые могут указывать на наличие условий, подходящих для существования жизни.
Диметилсульфид (DMS) — это газ, который на Земле образуется только живыми организмами, особенно фитопланктоном, микроскопическими растениями, которые живут в морской среде. Фитопланктон вырабатывает DMS в процессе своего метаболизма, и этот газ затем выделяется в атмосферу.
Исходя из данных, полученных от космического телескопа Джеймса Уэбба, ученые с более чем 50-процентной уверенностью говорят, что DMS присутствует на K2-18b. Однако, это не является окончательным доказательством, так как до сих пор не удалось объяснить, какой естественный геологический или химический процесс мог бы привести к образованию DMS без участия живых организмов.
Ученые и ранее заявляли, что нашли неопровержимые доказательства существования инопланетной жизни, в том числе окаменелости на марсианских метеоритах и газообразный фосфин в венерианских облаках. Каждый раз их выводы опровергались или оспаривались исследованиями, предлагавшими более правдоподобные объяснения.
— Человечество ждало несколько тысяч лет, чтобы обнаружить инопланетную жизнь, поэтому нам «не нужно спешить» с выводами о K2-18b, — рассказал доктор Никку Мадхусудхан, астрофизик из Кембриджа, возглавлявший исследование.
Планируется, что телескоп Джеймса Уэбба будет работать со светом с длиной волны от 5 до 10 микрон, чтобы обнаружить DMS без помех от других соединений. Результаты будут опубликованы через четыре-шесть месяцев, пока продолжается «теоретическая работа» над тем, может ли газ иметь неживой источник.
Марсоходы исследуют Марс в поисках окаменелых микробов, а зонд отправляется на поиски жизни на ледяных спутниках Юпитера. Но если ученым действительно удастся обнаружить DMS, это поставит его на первое место по потенциальным признакам обитаемости.
Мадхусудхан, несмотря на свою важную роль в поиске признаков жизни на экзопланете K2-18b, не считает себя «охотником на инопланетян».
— Моя карьера привела меня от Индийского технологического института Варанаси через Массачусетский технологический институт и Принстон в Кембридж. Я всегда был традиционным астрофизиком, и даже если мы обнаружим жизнь на K2-18b, я буду рассматривать это как открытие физического явления, а не как нахождение «инопланетян» в привычном смысле. Конечно, есть множество ученых, чьей единственной целью является поиск жизни во Вселенной, но для меня это всего лишь часть большой научной исследовательской работы.