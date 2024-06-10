Ученые изобрели вакцину от всех видов рака

Ученые совместно работают над созданием терапевтических вакцин для лечения онкологических заболеваний. Основой для разработки вакцины служат мРНК-технологии, которые уже доказали свою эффективность при создании вакцин против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna. В институте Гинцбурга удалось воспроизвести эти технологии и разработать собственный вариант метода, защищенный российскими патентами.