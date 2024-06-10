mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Ученые изобрели вакцину от все видов рака

Ученые изобрели вакцину от всех видов рака

10 июня 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Ученые изобрели вакцину от все видов рака
Российские ученые разрабатывают революционную вакцину, которая может помочь всем пациентам с раком.

Вакцина от рака существует?

Работа над новой вакциной против рака ведется в тесном сотрудничестве с ведущими онкологическими центрами России, такими как онкоинститут имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина. Проект получил высокое одобрение от президента Владимира Путина и финансовую поддержку от Министерства здравоохранения.

Ученые совместно работают над созданием терапевтических вакцин для лечения онкологических заболеваний. Основой для разработки вакцины служат мРНК-технологии, которые уже доказали свою эффективность при создании вакцин против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna. В институте Гинцбурга удалось воспроизвести эти технологии и разработать собственный вариант метода, защищенный российскими патентами.

Главное преимущество мРНК-технологий в терапии рака заключается в способности создавать высокие концентрации целевого антигена в клетках.

— Это помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. — подчеркнул Гинцбург.
Главное преимущество мРНК-технологий в терапии рака заключается в способности создавать высокие концентрации целевого антигена в клетках.Главное преимущество мРНК-технологий в терапии рака заключается в способности создавать высокие концентрации целевого антигена в клетках.
Главное преимущество мРНК-технологий в терапии рака заключается в способности создавать высокие концентрации целевого антигена в клетках.
Фото: Изображение Midjourney

Индивидуализация вакцин

Если у человека рак, важно найти уникальные белки в опухоли, чтобы создать персонализированные вакцины. Эти белки появляются из-за изменений в клетках опухоли.

Далее, на основе этих данных создают особую молекулу, которая «учит» иммунную систему распознавать и атаковать раковые клетки. Для этого изучают образец опухоли, чтобы найти изменения и создать нужную молекулу.

Способ и место введения вакцины

В рамках первичных испытаний вакцины против меланомы на мышах с индуцированным раком были получены весьма обнадеживающие результаты.

Эксперимент включал две группы мышей: экспериментальную, которой вводили разработанную вакцину, и контрольную, которая не получала вакцинацию.

Первичные испытания вакцины проводятся на мышах с привитой меланомой.Первичные испытания вакцины проводятся на мышах с привитой меланомой.
Первичные испытания вакцины проводятся на мышах с привитой меланомой.
Фото: Изображение Midjourney

Процесс исследования включал следующие этапы:

  • Индукция меланомы: у всех мышей искусственно вызывали меланому, чтобы создать условия, аналогичные раковому заболеванию у человека.
  • Введение вакцины: экспериментальной группе мышей вводили разработанную вакцину, которая содержала мРНК, кодирующую неоантигены опухоли. Контрольная группа не получала вакцину.
  • Мониторинг размера опухоли: размер опухоли у всех мышей регулярно измерялся на протяжении всего эксперимента. На 15-й день после начала исследования стало очевидно, что опухоли у мышей из экспериментальной группы значительно меньше по сравнению с контрольной группой. Это указывает на то, что вакцина способствует уменьшению роста опухоли.
  • Анализ выживаемости: наблюдение за выживаемостью мышей показало, что непривитые животные начали погибать примерно с 19 по 22 день эксперимента. В то же время все мыши из экспериментальной группы, получившие вакцину, оставались в живых на момент окончания отчета. Это свидетельствует о значительном увеличении продолжительности жизни за счет вакцинации.

Производство и доступ к вакцине

Для масштабного производства вакцины требуется значительное финансирование.

— Мы боремся, чтобы были выделены деньги не только на научную работу, но и на строительство большого модуля, где можно было бы проводить синтез данных препаратов, — подчеркнул Гинцбург.

На текущий момент создание индивидуальной вакцины занимает около месяца, что является неудовлетворительным сроком. Ученые работают над сокращением этого времени.

Читайте также:
Корь в России: причины рекордной заболеваемости за последние 30 летОт грызунов до террористов: что больше всего пугает уфимцев прямо сейчас
#Ольга Харина#Общество#Медицина#Лекарства#Болезнь#Ученые#Медицинские препараты#Медицин
Подпишитесь
Трамвай сошел с рельсов в Уфе: на место происшествия направлены аварийные службы
Сегодня, 15:04
Двое погибли, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии
Сегодня, 15:18
Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон
Сегодня, 11:09
Прокуратура начала проверку после порыва трубы в Башкирии
Сегодня, 13:31
Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat (16+)
Сегодня, 15:30
"