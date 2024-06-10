Ученые изобрели вакцину от всех видов рака

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Работа над новой вакциной против рака ведется в тесном сотрудничестве с ведущими онкологическими центрами России, такими как онкоинститут имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина. Проект получил высокое одобрение от президента Владимира Путина и финансовую поддержку от Министерства здравоохранения.
Ученые совместно работают над созданием терапевтических вакцин для лечения онкологических заболеваний. Основой для разработки вакцины служат мРНК-технологии, которые уже доказали свою эффективность при создании вакцин против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna. В институте Гинцбурга удалось воспроизвести эти технологии и разработать собственный вариант метода, защищенный российскими патентами.
Главное преимущество мРНК-технологий в терапии рака заключается в способности создавать высокие концентрации целевого антигена в клетках.
— Это помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. — подчеркнул Гинцбург.
Если у человека рак, важно найти уникальные белки в опухоли, чтобы создать персонализированные вакцины. Эти белки появляются из-за изменений в клетках опухоли.
Далее, на основе этих данных создают особую молекулу, которая «учит» иммунную систему распознавать и атаковать раковые клетки. Для этого изучают образец опухоли, чтобы найти изменения и создать нужную молекулу.
В рамках первичных испытаний вакцины против меланомы на мышах с индуцированным раком были получены весьма обнадеживающие результаты.
Эксперимент включал две группы мышей: экспериментальную, которой вводили разработанную вакцину, и контрольную, которая не получала вакцинацию.
Процесс исследования включал следующие этапы:
Для масштабного производства вакцины требуется значительное финансирование.
— Мы боремся, чтобы были выделены деньги не только на научную работу, но и на строительство большого модуля, где можно было бы проводить синтез данных препаратов, — подчеркнул Гинцбург.
На текущий момент создание индивидуальной вакцины занимает около месяца, что является неудовлетворительным сроком. Ученые работают над сокращением этого времени.