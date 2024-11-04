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Участок

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Ноябрь
Последствия железнодорожной катастрофы ликвидированы в Башкирии
4 ноября, 06:26
Пять ошибок при планировке участка, которые могут обойтись вам в копеечку
1 ноября, 13:42
Октябрь
Обязательно сделайте это перед зимой: топ-7 дел в саду и огороде
24 октября, 13:23
Уфимский санаторий продают за ₽11 млн
2 октября, 16:09
Сентябрь
Осенний влагозарядный полив: что это и почему он так важен?
18 сентября, 11:59
4 простых лайфхака, как отмерить удобрения без весов: советы опытного агронома
2 сентября, 13:00
Август
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
28 августа, 18:45
Эксперты рассказали, что делать с томатами в августе — от обрезки до мульчирования
28 августа, 12:30
Июль
Многодетная семья в Башкирии не может попасть на свою землю из-за соседа
6 июля, 11:16

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