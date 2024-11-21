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Posted 21 ноября, 07:00

Published 21 ноября, 07:00

Modified 21 ноября, 07:00

Updated 21 ноября, 07:00

Как использовать газету и картон во благо участка?

Не выбрасывайте это! Топ-8 идей, как использовать газету и картон во благо участка

21 ноября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney. Как использовать газету и картон во благо участка?
Собирая различный мусор во время осенней уборки своего участка не спешите выбрасывать всё сразу! Бумага, газета и картон могут оказаться очень полезными помощниками в вашем саду и огороде. Узнайте, как и где лучше всего их применить, в нашем новом материале

Осенний сезон заканчивается, и дачники активно подготавливают свои участки к зиме. Делается это, в том числе, с помощью уборки, где мы выбрасываем весь лишний хлам и мусор. Но такой ли он бесполезный? Опытный садовод и агроном Пётр Ломонос рассказал на канале «Procvetok» о том, как с пользой использовать старые газеты и картон на вашем дачном участке.

Использовать эти материалы можно по-разному, и мы собрали наиболее интересные и практичные способы.

1. Дорожки между грядками

Уже осенью мы можем начать готовиться к приходу весны. Приезжая в это время года на участок, первое, что мы видим — это грязь. Особенно трудно пройти между грядками, по тропинкам. И тут же на помощь приходит ненужный картон: его можно проложить по всем дорожкам: между грядками, от дома до других построений на участке и т. п. Это поможет уберечь от грязи вашу обувь и дом.

2. Стаканчики для рассады

Газета может быть не только интересным чтивом, но и экологичным решением для рассады. Сделать такие стаканчики очень просто:

  1. Возьмите цилиндрический предмет и оберните его газетой в несколько слоёв. Оставьте запас для создания дна.
  2. Убираем основу для формы и подгибаем дно.

Готово! В этом стаканчике можно смело выращивать рассаду и осенью, и зимой. Чтобы в процессе они не развалились, временно поместите их в какой-нибудь ящик.

— Газета прекрасно разлагается, благодаря чему при высадке рассады её можно оставить и посадить прямо в ней. Таким образом не нужно будет делать дополнительных работ, а земля станет более рыхлой, — рассказывает специалист Пётр.
Газета прекрасно разлагается, благодаря чему при высадке рассады её можно оставить и посадить прямо в нейГазета прекрасно разлагается, благодаря чему при высадке рассады её можно оставить и посадить прямо в ней
Газета прекрасно разлагается, благодаря чему при высадке рассады её можно оставить и посадить прямо в ней. Фото: Изображение Midjourney

3. Посев семян

Если во время осенней уборки участка вы обнаружили бумажные кассеты из-под яиц, то вам повезло. С его помощью можно сделать лунки для выращивания семян. Всё просто: берём кассету и прикладываем к грядке, регулируя желаемую глубину лунок.

4. Против сорняков

Когда начинают всходить растения, появляются и сорняки. В этом случае мы также может воспользоваться газетой и картоном.

  • Прокладываем материал между рядами: чтобы ветер не уносил его, необходимо закрепить его садовыми скобами.

Картон будет выполнять роль мульчи, а также сохранять тепло и влагу. Грядки не будут страдать от засухи, что предотвратит появление сорных растений.

5. Защита от вредителей в приствольных кругах

Осенью вредители уходят в спячку, а как только земля начнёт оттаивать и начнутся первые весенние работы в саду, они вернутся к порче растений и урожая. Магазины с товарами продают специальные приствольные круги, однако, картон станет прекрасной и абсолютно бесплатной альтернативой.

Застелив приствольный круг деревьев, это поможет уничтожить большую часть вредителей: они просто не смогут выбраться на поверхность.

— Вот вам экологически чистый способ борьбы: мы избавляемся и от болезней, и большинства вредителей, — добавляет опытный агроном.
С помощью картона и запаха хвои или лаванды можно отпугнуть улитокС помощью картона и запаха хвои или лаванды можно отпугнуть улиток
С помощью картона и запаха хвои или лаванды можно отпугнуть улиток. Фото: 1MI

6. Отпугивание улиток

С помощью картона мы можем даже отпугнуть улиток. Он очень хорошо впитывает запахи, и это можно успешно использовать против нежеланных гостей участка: с помощью пульверизатора нанесите экстракт хвои или лаванды, они очень хорошо отпугивают улиток.

7. Компостная куча

С добавление картона в компост, при использовании удобрения земля будет становиться более рыхлой и плодородной. Перед тем, как занести картон в компостную кучу, его необходимо увлажнить, чтобы посодействовать процессу его разложения.

8. Утепление плодовых деревьев

Утепление своего сада — одна из важнейших осенних процедур садоводов. Для этого нужно:

  1. Взять газету и обмотать её вокруг ствола в несколько слоёв.
  2. Перевязать укрытую часть ствола шпагатом.

После этого сверху можно обложить ствол не только спанбондом, но и полиэтиленовой плёнкой, потому что прослойка из газет — это теплоизолирующий материал, который не даст деревьям замёрзнуть. Соответственно, они будут отпариваться и бумага будет впитывать излишнюю конденсацию.

Как использовать осенние листья на вашем участке
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