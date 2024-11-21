Не выбрасывайте это! Топ-8 идей, как использовать газету и картон во благо участка

Уже осенью мы можем начать готовиться к приходу весны. Приезжая в это время года на участок, первое, что мы видим — это грязь. Особенно трудно пройти между грядками, по тропинкам. И тут же на помощь приходит ненужный картон: его можно проложить по всем дорожкам: между грядками, от дома до других построений на участке и т. п. Это поможет уберечь от грязи вашу обувь и дом.