Не выбрасывайте это! Топ-8 идей, как использовать газету и картон во благо участка

Posted 21 ноября, 07:00
Published 21 ноября, 07:00
Modified 21 ноября, 07:00
Updated 21 ноября, 07:00
Осенний сезон заканчивается, и дачники активно подготавливают свои участки к зиме. Делается это, в том числе, с помощью уборки, где мы выбрасываем весь лишний хлам и мусор. Но такой ли он бесполезный? Опытный садовод и агроном Пётр Ломонос рассказал на канале «Procvetok» о том, как с пользой использовать старые газеты и картон на вашем дачном участке.
Использовать эти материалы можно по-разному, и мы собрали наиболее интересные и практичные способы.
Уже осенью мы можем начать готовиться к приходу весны. Приезжая в это время года на участок, первое, что мы видим — это грязь. Особенно трудно пройти между грядками, по тропинкам. И тут же на помощь приходит ненужный картон: его можно проложить по всем дорожкам: между грядками, от дома до других построений на участке и т. п. Это поможет уберечь от грязи вашу обувь и дом.
Газета может быть не только интересным чтивом, но и экологичным решением для рассады. Сделать такие стаканчики очень просто:
Готово! В этом стаканчике можно смело выращивать рассаду и осенью, и зимой. Чтобы в процессе они не развалились, временно поместите их в какой-нибудь ящик.
— Газета прекрасно разлагается, благодаря чему при высадке рассады её можно оставить и посадить прямо в ней. Таким образом не нужно будет делать дополнительных работ, а земля станет более рыхлой, — рассказывает специалист Пётр.
Если во время осенней уборки участка вы обнаружили бумажные кассеты из-под яиц, то вам повезло. С его помощью можно сделать лунки для выращивания семян. Всё просто: берём кассету и прикладываем к грядке, регулируя желаемую глубину лунок.
Когда начинают всходить растения, появляются и сорняки. В этом случае мы также может воспользоваться газетой и картоном.
Картон будет выполнять роль мульчи, а также сохранять тепло и влагу. Грядки не будут страдать от засухи, что предотвратит появление сорных растений.
Осенью вредители уходят в спячку, а как только земля начнёт оттаивать и начнутся первые весенние работы в саду, они вернутся к порче растений и урожая. Магазины с товарами продают специальные приствольные круги, однако, картон станет прекрасной и абсолютно бесплатной альтернативой.
Застелив приствольный круг деревьев, это поможет уничтожить большую часть вредителей: они просто не смогут выбраться на поверхность.
— Вот вам экологически чистый способ борьбы: мы избавляемся и от болезней, и большинства вредителей, — добавляет опытный агроном.
С помощью картона мы можем даже отпугнуть улиток. Он очень хорошо впитывает запахи, и это можно успешно использовать против нежеланных гостей участка: с помощью пульверизатора нанесите экстракт хвои или лаванды, они очень хорошо отпугивают улиток.
С добавление картона в компост, при использовании удобрения земля будет становиться более рыхлой и плодородной. Перед тем, как занести картон в компостную кучу, его необходимо увлажнить, чтобы посодействовать процессу его разложения.
Утепление своего сада — одна из важнейших осенних процедур садоводов. Для этого нужно:
После этого сверху можно обложить ствол не только спанбондом, но и полиэтиленовой плёнкой, потому что прослойка из газет — это теплоизолирующий материал, который не даст деревьям замёрзнуть. Соответственно, они будут отпариваться и бумага будет впитывать излишнюю конденсацию.
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