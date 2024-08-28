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Хабиров подарил земли челябинскому предприятию

Хабиров подарил земли челябинскому предприятию

28 августа 2024, 18:45
Фото: 1MI
В Белорецке без проведения аукциона выделили землю под синхронизированное и безопасное литейное производство, гласит документ за подписью главы региона от 26 августа.

Участок площадью 25,8 га получит Уральский пружинный завод. Вид разрешённого пользования этой земли предусматривает размещение объектов тяжёлой промышленности.

В ближайшее время Минзеимущества Башкортостана должно будет заключить с предприятием договор о безвозмездной аренде. Стоимость участка между тем оценивается в более ₽5,6 млн.

Уставный капитал завода составляет ₽10 000. Само предприятие зарегистрировано в феврале 2010 года в Магнитогорске Челябинской области. Основной вид деятельности компании, как следует из названия — производство изделий из проволоки и пружин. Гендиректор — Валентин Пасконин, учредителем предприятия указан Денис Лукманов.

Гектар Уфы подарили под заправку
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе без торгов отдали гектар земли под размещение автозаправочной станции.

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