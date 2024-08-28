Хабиров подарил земли челябинскому предприятию

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
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Updated Сегодня, 19:42
Участок площадью 25,8 га получит Уральский пружинный завод. Вид разрешённого пользования этой земли предусматривает размещение объектов тяжёлой промышленности.
В ближайшее время Минзеимущества Башкортостана должно будет заключить с предприятием договор о безвозмездной аренде. Стоимость участка между тем оценивается в более ₽5,6 млн.
Уставный капитал завода составляет ₽10 000. Само предприятие зарегистрировано в феврале 2010 года в Магнитогорске Челябинской области. Основной вид деятельности компании, как следует из названия — производство изделий из проволоки и пружин. Гендиректор — Валентин Пасконин, учредителем предприятия указан Денис Лукманов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе без торгов отдали гектар земли под размещение автозаправочной станции.