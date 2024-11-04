Последствия железнодорожной катастрофы ликвидированы в Башкирии

Железнодорожные специалисты убрали поврежденные вагоны и восстановили более 150 метров пути, а также контактную сеть. В ликвидации последствий железнодорожной катастрофы принимали участие полторы сотни работников системы транспорта, привлекались три аварийных поезда и другая специализированная техника. На движении пассажирских поездов ЧП не сказалось, так как аварийный участок предназначен исключительно для грузовых перевозок. В период проведения восстановительных работ грузовые потоки временно перенаправлялись по основным маршрутам через Уфу.