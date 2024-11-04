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Posted 4 ноября, 06:26

Published 4 ноября, 06:26

Modified 4 ноября, 10:01

Updated 4 ноября, 10:01

Движение поездов под Уфой после аварии восстановлено

Последствия железнодорожной катастрофы ликвидированы в Башкирии

4 ноября 2024, 06:26
Фото: Министерство транспорта Республики Башкортостан.

Движение поездов под Уфой после аварии восстановлено

Рано утром в воскресенье, 3 ноября, товарный состав сошёл с пути — упали 22 груженых вагона. сообщает Министерство транспорта Республики Башкортостан.

В понедельник, 4 ноября, движение поездов на участке Иглино — Дема под Уфой в Башкортостане полностью восстановлено. Как сообщает региональный Минтранс, путь вернули в строй после полуночи — в 00:58 по местному времени. Ранее там сошли с пути 22 вагона товарного состава. Эту железнодорожную катастрофу транспортники охарактеризовали как «экстренное торможение вагонов грузового состава».

Железнодорожные специалисты убрали поврежденные вагоны и восстановили более 150 метров пути, а также контактную сеть. В ликвидации последствий железнодорожной катастрофы принимали участие полторы сотни работников системы транспорта, привлекались три аварийных поезда и другая специализированная техника. На движении пассажирских поездов ЧП не сказалось, так как аварийный участок предназначен исключительно для грузовых перевозок. В период проведения восстановительных работ грузовые потоки временно перенаправлялись по основным маршрутам через Уфу.

— Для координации действий по устранению последствий происшествия в РЖД функционировал оперативный штаб. Причины инцидента находятся на стадии расследования, — указано в сообщении Министерства транспорта Республики Башкортостан.
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Напомним, ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье, со 2 на 3 ноября, на железнодорожной линии между Иглино и Демой. Товарный состав, перевозивший уголь, сошел с рельсов. 22 вагона оказались в овраге, расположенном под насыпью пути. Как известно, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

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