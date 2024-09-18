Осенний влагозарядный полив: что это и почему он так важен?

Posted 18 сентября, 11:59
Published 18 сентября, 11:59
Modified 18 сентября, 12:01
Updated 18 сентября, 12:01
Чтобы помочь деревьям пережить суровые холода, их необходимо поливать, и делать это нужно до наступления активных заморозков. Специалист Софья из Питомника Растений «Экоплант» рассказала, что такое влагозарядный полив, когда его лучше проводить, и каким растениям он необходим.
С приходом осени листья деревьев постепенно отмирают. В это же время активно растёт корневая система и продолжается накопление питательных веществ. Сухая почва обычно быстрее промерзает, а увлажнённая не только долговременно сохраняет тепло, но и смягчает температурные колебания во время смены зимних оттепели и морозов. Так же увлажнение почвы необходимо для:
Конечно, полив будет полезен для всех растений, но особенно в этом нуждаются плодовые культуры, ягодные кустарники, хвойные растения и растения, посаженные в этом году.
Октябрь, особенно вторая половина месяца, самое подходящее время. Не стоит обращать внимание на осадки: какие бы дожди ни шли, они не могут промочить корневую систему на всю глубину.
Полив осенью необходимо проводить при температуре около +10 градусов, желательно, после 1-2 дней сухой погоды, чтобы с почвой было проще работать.
— В средней полосе России лучше делать это в середине октября. В этот период еще достаточно тепло и почва не промерзает; вместе с этим уже не жарко, и испарение влаги нет, — советует Софья.
Использование ведра для полива позволяет точно контролировать количество потребляемой воды. Однако, при работе с крупными растениями или в обширных садах этот метод становится неэффективным. В таких случаях предпочтительнее использовать шланг. Для более рационального использования ресурсов, можно организовать систему поливных каналов, обеспечивающую одновременный доступ к воде для нескольких деревьев.
— Для определения расхода воды при поливе из шланга рекомендуется следующий способ: опустите шланг в 10-литровое ведро и замерьте время, необходимое для его наполнения. Благодаря этому можно рассчитать время полива отдельных деревьев. Следует отметить, что данный способ применим только на ровных участках, исключающих сток воды по склону, — рассказывает «Экоплант».
Если территория вашего участка имеет план, то лучше использовать метод дождевания. Благодаря этому влага будет впитываться в почву более равномерно. Но и здесь есть свои недостатки: при поливе дождеванием влажность воздуха вблизи деревьев повышается, что может стать причиной формирования привести к развитию разных болезней.
Капельный полив подходит для любого участка и считается самым оптимальным. Для организации полива деревьев без приобретения специализированной системы орошения можно воспользоваться методом прокола отверстий в шлангах на определенных участках. Шланги необходимо подключить к водопроводу либо соединить с основным шлангом, после чего уложить их кольцом по периметру приствольного круга.
Для того, чтобы правильно определить норму полива, обязательно нужно учитывать возраст и культуры растения.
Для того, чтобы полив принес исключительно пользу и не навредил растениям, нужно следовать нескольким правилам:
— Важно: не забывайте учитывать характеристики почву при поливе. При плохом дренаже и высоком расположении грунтовых год поливать следует очень осторожно, — предупреждают специалисты.
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