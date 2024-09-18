Осенний влагозарядный полив: что это и почему он так важен?

С приходом осени листья деревьев постепенно отмирают. В это же время активно растёт корневая система и продолжается накопление питательных веществ. Сухая почва обычно быстрее промерзает, а увлажнённая не только долговременно сохраняет тепло, но и смягчает температурные колебания во время смены зимних оттепели и морозов. Так же увлажнение почвы необходимо для: