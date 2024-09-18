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Posted 18 сентября, 11:59

Published 18 сентября, 11:59

Modified 18 сентября, 12:01

Updated 18 сентября, 12:01

Осенний влагозарядный полив: что это и почему он так важен?

Осенний влагозарядный полив: что это и почему он так важен?

18 сентября 2024, 11:59
Фото: 1MI
Осенний влагозарядный полив: что это и почему он так важен?
Осень для садовода — не то время, чтобы перестать трудиться в саду. После сбора урожая растениям требуется подготовка к зиме, и одним из её этапов является влагозарядный полив.

Чтобы помочь деревьям пережить суровые холода, их необходимо поливать, и делать это нужно до наступления активных заморозков. Специалист Софья из Питомника Растений «Экоплант» рассказала, что такое влагозарядный полив, когда его лучше проводить, и каким растениям он необходим.

Зачем нужен осенний полив?

С приходом осени листья деревьев постепенно отмирают. В это же время активно растёт корневая система и продолжается накопление питательных веществ. Сухая почва обычно быстрее промерзает, а увлажнённая не только долговременно сохраняет тепло, но и смягчает температурные колебания во время смены зимних оттепели и морозов. Так же увлажнение почвы необходимо для:

  1. Восполнения летней потери влаги;
  2. Предотвращения высыхания стволов и побегов лиственных растений;
  3. Во-избежание пожелтения хвойных растений весной;
  4. Защиты корней от зимних морозов.

Какие растения необходимо поливать?

Конечно, полив будет полезен для всех растений, но особенно в этом нуждаются плодовые культуры, ягодные кустарники, хвойные растения и растения, посаженные в этом году.

Особенно в осеннем поливе нуждаются плодовые культуры, ягодные кустарники, хвойные растения и растения, посаженные в этом годуОсобенно в осеннем поливе нуждаются плодовые культуры, ягодные кустарники, хвойные растения и растения, посаженные в этом году
Особенно в осеннем поливе нуждаются плодовые культуры, ягодные кустарники, хвойные растения и растения, посаженные в этом году. Фото: 1MI

Когда проводить осенний полив?

Октябрь, особенно вторая половина месяца, самое подходящее время. Не стоит обращать внимание на осадки: какие бы дожди ни шли, они не могут промочить корневую систему на всю глубину.

Полив осенью необходимо проводить при температуре около +10 градусов, желательно, после 1-2 дней сухой погоды, чтобы с почвой было проще работать.

— В средней полосе России лучше делать это в середине октября. В этот период еще достаточно тепло и почва не промерзает; вместе с этим уже не жарко, и испарение влаги нет, — советует Софья.

Способы полива

Использование ведра для полива позволяет точно контролировать количество потребляемой воды. Однако, при работе с крупными растениями или в обширных садах этот метод становится неэффективным. В таких случаях предпочтительнее использовать шланг. Для более рационального использования ресурсов, можно организовать систему поливных каналов, обеспечивающую одновременный доступ к воде для нескольких деревьев.

— Для определения расхода воды при поливе из шланга рекомендуется следующий способ: опустите шланг в 10-литровое ведро и замерьте время, необходимое для его наполнения. Благодаря этому можно рассчитать время полива отдельных деревьев. Следует отметить, что данный способ применим только на ровных участках, исключающих сток воды по склону, — рассказывает «Экоплант».

Если территория вашего участка имеет план, то лучше использовать метод дождевания. Благодаря этому влага будет впитываться в почву более равномерно. Но и здесь есть свои недостатки: при поливе дождеванием влажность воздуха вблизи деревьев повышается, что может стать причиной формирования привести к развитию разных болезней.

Капельный полив подходит для любого участка и считается самым оптимальным. Для организации полива деревьев без приобретения специализированной системы орошения можно воспользоваться методом прокола отверстий в шлангах на определенных участках. Шланги необходимо подключить к водопроводу либо соединить с основным шлангом, после чего уложить их кольцом по периметру приствольного круга.

Капельный полив подходит для любого участка и считается самым оптимальным.Капельный полив подходит для любого участка и считается самым оптимальным.
Капельный полив подходит для любого участка и считается самым оптимальным.. Фото: 1MI

Нормы полива

Для того, чтобы правильно определить норму полива, обязательно нужно учитывать возраст и культуры растения.

  1. Под кустарники, иргу, калину, кизил и смородину нужно от 30 до 50 литров воды: точное количество определяется по состоянию осени: её сухости или дождливости.
  2. Для плодоносящего дерева возрастом 5-6 лет понадобится 80-100 литров если стоит сухая погода, и 60 литров при влажной.
  3. Для плодовых деревьев возрастом более 10 лет она рассчитывается отталкиваясь от размеров кроны: на каждый квадратный метр уйдёт 30-60 литров воды.

5 правил осеннего влагозарядного полива

Для того, чтобы полив принес исключительно пользу и не навредил растениям, нужно следовать нескольким правилам:

  1. Избегайте орошения в низменных местностях и на глинистых почвах, так как это может привести к избыточной влажности и гибели растений
  2. Подзолистая и лесная почвы нуждаются в обильном увлажнении;
  3. Период между октябрём и ноябрём самое подходящее время: до этого момента рост растений уже прекращается;
  4. Сочетайте полив с подкормкой: для этого подойдут зола, перегной и различные минеральные удобрения. Питательные элементы будут доставлены к корням вместе с водой, поддержат во время зимовки и помогут подготовиться к приходу весны;
  5. Поливайте обильно: недостаточное увлажнение может сказаться негативно, обессилив растения. Необходимо, чтобы влага достигала глубину до 1,5 метра. Обязательно учитывайте потребность различных сортов растений во влаге: избыток воды может только навредить грунту.
— Важно: не забывайте учитывать характеристики почву при поливе. При плохом дренаже и высоком расположении грунтовых год поливать следует очень осторожно, — предупреждают специалисты.

Ранее опытный садовод Светлана Айрисман рассказала, как и когда выкапывать луковицы гладиолуса осенью для зимнего хранения.

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#Ольга Харина#Сад#Участок#КЦ#Дом и сад#Садоводство#Полив#Садовый участок
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