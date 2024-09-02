4 простых лайфхака, как отмерить удобрения без весов: советы опытного агронома

Правильное использование удобрений — это не просто необходимость, это залог здоровья вашего огорода и сада. Ошибки в дозировке могут привести к нежелательным последствиям, таким как недобор или передозировка полезных элементов. Недостаток удобрений может привести к тому, что растения не получат необходимые им вещества, а избыток может вызвать ожоги и гибель растений.