4 простых лайфхака, как отмерить удобрения без весов: советы опытного агронома

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В работе с растениями важно знать, как правильно использовать удобрения. Особенно — как их правильно рассчитать, чтобы не навредить огороду или саду. Но что делать, если весы сломались, или попросту отсутствуют?
Агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» Виктория Карелина поделилась несколькими методиками измерения массы без весов, и рассказала, какие из них будут действенными, а какие нет.
Правильное использование удобрений — это не просто необходимость, это залог здоровья вашего огорода и сада. Ошибки в дозировке могут привести к нежелательным последствиям, таким как недобор или передозировка полезных элементов. Недостаток удобрений может привести к тому, что растения не получат необходимые им вещества, а избыток может вызвать ожоги и гибель растений.
— В работе с любыми удобрениями используем перчатки. Это особенно важно, если вы используете органические удобрения, которые могут содержать яйца паразитов, — напоминает Виктория Карелина.
Если у вас нет весов, существует несколько методов, которые помогут вам точно отмерить нужное количество удобрений. Рассмотрим их подробнее.
Этот метод подходит для рассыпчатых удобрений. Столовая ложка может вместить разное количество удобрений в зависимости от их плотности. Например, одна ложка может содержать от 5 до 15 граммов удобрений. Для точного расчета рекомендуется узнать вес конкретного удобрения на специализированных сайтах.
Шприц может показаться удобным инструментом, поскольку на нем есть разметка в миллилитрах. Однако стоит помнить, что миллилитры — это объем, а не масса. Этот метод подходит только для жидких удобрений, где один миллилитр соответствует одному грамму.
— Измерять вес удобрений в миллилитрах будет некорректно, — предупреждает Виктория Карелина. Ошибка в расчетах может привести к ожогам листьев.
Этот метод особенно удобен для тех, кто планирует использовать большое количество удобрений. Откройте упаковку и высыпьте содержимое на ровную поверхность. Разделите массу пополам, затем каждую половину на четверти и так далее, пока не получите нужное количество.
— Обращаю внимание, что в негерметичных пакетах можно хранить не всё, — подчеркивает Виктория Карелина. Например, амиачная селитра обладает высокой гигроскопичностью и может засохнуть.
Подойдёт для измерения совсем небольшой массы, например 100 граммовую упаковку. Сработает только с новыми, не открытыми упаковками.
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