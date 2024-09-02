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Как работать с удобрениями, если нет весов: советы эксперта агронома

4 простых лайфхака, как отмерить удобрения без весов: советы опытного агронома

2 сентября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Как работать с удобрениями, если нет весов: советы эксперта агронома
Когда дело доходит до работы с удобрениями, правильная дозировка — ключевой момент. Но что делать, если под рукой нет весов? В нашем новом материале мы расскажем, как можно точно отмерить нужное количество удобрений с помощью подручных средств.

В работе с растениями важно знать, как правильно использовать удобрения. Особенно — как их правильно рассчитать, чтобы не навредить огороду или саду. Но что делать, если весы сломались, или попросту отсутствуют?

Агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» Виктория Карелина поделилась несколькими методиками измерения массы без весов, и рассказала, какие из них будут действенными, а какие нет.

Почему правильная дозировка удобрений так важна?

Правильное использование удобрений — это не просто необходимость, это залог здоровья вашего огорода и сада. Ошибки в дозировке могут привести к нежелательным последствиям, таким как недобор или передозировка полезных элементов. Недостаток удобрений может привести к тому, что растения не получат необходимые им вещества, а избыток может вызвать ожоги и гибель растений.

— В работе с любыми удобрениями используем перчатки. Это особенно важно, если вы используете органические удобрения, которые могут содержать яйца паразитов, — напоминает Виктория Карелина.
В работе с любыми удобрениями, используем перчаткиВ работе с любыми удобрениями, используем перчатки
В работе с любыми удобрениями, используем перчатки
Фото: Изображение Midjourney

Как отмерить удобрения без весов?

Если у вас нет весов, существует несколько методов, которые помогут вам точно отмерить нужное количество удобрений. Рассмотрим их подробнее.

1. Использование столовой ложки или спичечного коробка

Этот метод подходит для рассыпчатых удобрений. Столовая ложка может вместить разное количество удобрений в зависимости от их плотности. Например, одна ложка может содержать от 5 до 15 граммов удобрений. Для точного расчета рекомендуется узнать вес конкретного удобрения на специализированных сайтах.

2. Шприц

Шприц может показаться удобным инструментом, поскольку на нем есть разметка в миллилитрах. Однако стоит помнить, что миллилитры — это объем, а не масса. Этот метод подходит только для жидких удобрений, где один миллилитр соответствует одному грамму.

— Измерять вес удобрений в миллилитрах будет некорректно, — предупреждает Виктория Карелина. Ошибка в расчетах может привести к ожогам листьев.
Измерять вес удобрений в миллилитрах будет некорректноИзмерять вес удобрений в миллилитрах будет некорректно
Измерять вес удобрений в миллилитрах будет некорректно
Фото: 1MI

3. Деление общей массы

Этот метод особенно удобен для тех, кто планирует использовать большое количество удобрений. Откройте упаковку и высыпьте содержимое на ровную поверхность. Разделите массу пополам, затем каждую половину на четверти и так далее, пока не получите нужное количество.

  • Пример: если у вас есть 1 кг сульфата-калия, а вам нужно 60 граммов, делите упаковку до тех пор, пока не получите необходимое количество. Половина от 1 кг — это 500 граммов, половина от 500 граммов — 250, затем 125 и, наконец, 62 грамма. Немного уберите, чтобы получить 60 граммов.
— Обращаю внимание, что в негерметичных пакетах можно хранить не всё, — подчеркивает Виктория Карелина. Например, амиачная селитра обладает высокой гигроскопичностью и может засохнуть.

4. Лист в клетку

Подойдёт для измерения совсем небольшой массы, например 100 граммовую упаковку. Сработает только с новыми, не открытыми упаковками.

  • Берём обычный тетрадный лист в клетку. Из одной точки отмеряем по 10 см, по вертикали и по горизонтали. В итоге должен получится квадрат площадью 100 кв. см;
  • Квадрат площадью 1 кв. см будет содержать 1 грамм подкормки. Высыпаем упаковку и выравниваем по квадрату на листе бумаги;
  • Далее примерно отмеряем нужную нам массу. Если требуется 15 г, то отмеряем 15 кв. см, нужно 21 г — отмеряем 21 кв. см, и так далее.
Небольшую массу можно измерить с помощью листа в клеткуНебольшую массу можно измерить с помощью листа в клетку
Небольшую массу можно измерить с помощью листа в клетку
Фото: 1MI
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