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«Салават Юлаев» откроет сезон принципиальным дерби дома

«Салават Юлаев» откроет сезон принципиальным дерби дома

30 августа 2024, 08:29
Фото: Соцсети
Уфимский хоккейный клуб готовится к захватывающему началу сезона, открывая его матчем против казанского «Ак Барса» 5 сентября в 19:00, сообщают представители клуба.

Хоккейный сезон 2024/2025 года обещает быть насыщенным и увлекательным для поклонников уфимского клуба «Салават Юлаев». Команда начинает свой путь на домашнем льду, и сразу же зрители станут свидетелями одного из самых ожидаемых матчей — #ЗеленоеДерби против соперника, казанского «Ак Барса». Игра пройдет в Уфе 5 сентября в 19:00.

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После напряженного старта команды уже 8 сентября в 16:30 ждет еще одна важная встреча — на лед выйдет челябинский «Трактор».

Напомним, 28 августа, «Салават Юлаев» провел контрольный матч против магнитогорской команды, завершившийся убедительной победой со счетом 3:2. Это стало отличной репетицией перед стартом сезона.

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