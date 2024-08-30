«Салават Юлаев» откроет сезон принципиальным дерби дома

Хоккейный сезон 2024/2025 года обещает быть насыщенным и увлекательным для поклонников уфимского клуба «Салават Юлаев». Команда начинает свой путь на домашнем льду, и сразу же зрители станут свидетелями одного из самых ожидаемых матчей — #ЗеленоеДерби против соперника, казанского «Ак Барса». Игра пройдет в Уфе 5 сентября в 19:00.