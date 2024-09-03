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Updated Сегодня, 15:42

Куда сходить в Уфе

Куда сходить в Уфе

3 сентября 2024, 15:40
Фото: 1MI
Ряд интересных событий пройдут в башкирской столице в сентябре.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в сентябре проведёт четыре игры на «Уфа-Арене». Новый сезон КХЛ для уфимской команды начнётся со встречи с казанским «Ак-Барсом» 5 сентября.

Уже 8 сентября «юлаевцы» сыграют с челябинским «Трактором», а 11 сентября — с екатеринбургским «Автомобилистом». Следующими гостями Уфы станут игроки омского «Авангарда» — с ним «СЮ» собирается выйти на лёд 17 сентября.

В целом, хоккейный сезон 2024/25 года, судя по всему, для болельщиков ожидается достаточно интересный.

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Напомним, в конце августа «Салават Юлаев» одержал победу в матче с «Магниткой» на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.

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