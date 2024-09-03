Куда сходить в Уфе

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в сентябре проведёт четыре игры на «Уфа-Арене». Новый сезон КХЛ для уфимской команды начнётся со встречи с казанским «Ак-Барсом» 5 сентября.
Уже 8 сентября «юлаевцы» сыграют с челябинским «Трактором», а 11 сентября — с екатеринбургским «Автомобилистом». Следующими гостями Уфы станут игроки омского «Авангарда» — с ним «СЮ» собирается выйти на лёд 17 сентября.
В целом, хоккейный сезон 2024/25 года, судя по всему, для болельщиков ожидается достаточно интересный.
Напомним, в конце августа «Салават Юлаев» одержал победу в матче с «Магниткой» на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.