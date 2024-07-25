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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Лолита с треском провалилась в Башкирии

Лолита с треском провалилась в Башкирии

25 июля 2024, 14:25
Фото: Youtube / Galich Ida
Необычное происшествие случилось ранее в Иглино.

Корову в селе Иглино пришлось вызволять из ловушки при помощи трактора. Так, корова по кличке Лолита провалилась в болото: животное по пояс оказалась затянуто в мутную воду.

К счастью, на помощь ей вовремя пришли местные жители. От трактора пустили тросы, которыми обвязали голову и шею коровы, после чего транспортное средство двинулось вперед.

Видео: Честный репортаж/Telegram

Инциденты с участием крупного рогатого скота случаются в Башкирии не впервые. Так, ранее помощь понадобилась корове, которая в ходе прогулки по населённому пункту провалилась в колодец.

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