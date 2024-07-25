Лолита с треском провалилась в Башкирии

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Корову в селе Иглино пришлось вызволять из ловушки при помощи трактора. Так, корова по кличке Лолита провалилась в болото: животное по пояс оказалась затянуто в мутную воду.
К счастью, на помощь ей вовремя пришли местные жители. От трактора пустили тросы, которыми обвязали голову и шею коровы, после чего транспортное средство двинулось вперед.
Инциденты с участием крупного рогатого скота случаются в Башкирии не впервые. Так, ранее помощь понадобилась корове, которая в ходе прогулки по населённому пункту провалилась в колодец.