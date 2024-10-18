«Салават Юлаев» уступил в гостях у «Трактора»

Ранее Mkset сообщал о состоянии нападающего «Салавата Юлаева» — напомним, хоккеист Глеб Кузьмин попал в больницу из-за травмы, которую он получил в сентябре 2024 года. Столкнувшись с игроком команды соперника, спортсмен ударился о борт и сломал себе позвоночник.