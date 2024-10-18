«Салават Юлаев» уступил в гостях у «Трактора»

Posted 18 октября, 16:31
Published 18 октября, 16:31
Modified 18 октября, 18:07
Updated 18 октября, 18:07
Матч проходил на «Арене-Трактор» в Челябинске. Две шайбы «юлаевцам» принесли Нэйтан Тодд и Никита Зоркин. Победный счёт «Трактору» обеспечили Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский и Семён Дер-Аргучинцев. Отметим, что на игре с челябинцами закончилась выездная серия «СЮ».
— Уступаем «Трактору» в интереснейшем матче. Заканчиваем выездную серию и возвращаемся домой! — гласит сообщение на ресурсах команды.
Ранее Mkset сообщал о состоянии нападающего «Салавата Юлаева» — напомним, хоккеист Глеб Кузьмин попал в больницу из-за травмы, которую он получил в сентябре 2024 года. Столкнувшись с игроком команды соперника, спортсмен ударился о борт и сломал себе позвоночник.