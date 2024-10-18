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Posted 18 октября, 16:31

Published 18 октября, 16:31

Modified 18 октября, 18:07

Updated 18 октября, 18:07

«Салават Юлаев» уступил в гостях у «Трактора»

«Салават Юлаев» уступил в гостях у «Трактора»

18 октября 2024, 16:31
Фото: ХКСЮ / Telegram
Уфимские хоккеисты со счётом 4:2 проиграли челябинскому клубу в пятницу, 18 октября.

Матч проходил на «Арене-Трактор» в Челябинске. Две шайбы «юлаевцам» принесли Нэйтан Тодд и Никита Зоркин. Победный счёт «Трактору» обеспечили Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский и Семён Дер-Аргучинцев. Отметим, что на игре с челябинцами закончилась выездная серия «СЮ».

— Уступаем «Трактору» в интереснейшем матче. Заканчиваем выездную серию и возвращаемся домой! — гласит сообщение на ресурсах команды.
Лидер «Салавата Юлаева» едва стоит на ногах
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Ранее Mkset сообщал о состоянии нападающего «Салавата Юлаева» — напомним, хоккеист Глеб Кузьмин попал в больницу из-за травмы, которую он получил в сентябре 2024 года. Столкнувшись с игроком команды соперника, спортсмен ударился о борт и сломал себе позвоночник.

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