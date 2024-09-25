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Posted 25 сентября, 17:32

Published 25 сентября, 17:32

Modified 25 сентября, 17:42

Updated 25 сентября, 17:42

«Салават Юлаев» разбил «Трактор»

«Салават Юлаев» разбил «Трактор»

25 сентября 2024, 17:32
Фото: 1MI
Итоги гостевого матча уфимской хоккейной команды, прошедшего в среду, 25 сентября, продлили победную серию «юлаевцев».

Встреча закончилась для «Салавата Юлаева» победой со счётом 5:3. Проходила игра на челябинской «Арене-Трактор». В начале матча инициативу удалось взять хозяевам — к 22-й минуте челябинцы забросили в ворота уфимских оппонентов две шайбы.

Позже, однако, — всего за несколько минут — «юлаевцам» удалось не только сравнять счёт, но и набрать превосходство благодаря трём шайбам, пропущенным защитой «Трактора». На 47-й минуте гости увеличили своё преимущество до четырёх очков, за этим последовал ещё один обмен шайбами, который не помог челябинцам вырвать победу у уфимцев.

Отметим, что в середине первого периода защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов совершил силовой приём, из-за которого на стадионе выбило защитную стекло. На некоторое время матч пришлось прервать, чтобы установить новый барьер.

Ранее Mkset сообщал о том, что «СЮ» одержал победу над «Локомотивом».

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