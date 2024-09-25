«Салават Юлаев» разбил «Трактор»

Позже, однако, — всего за несколько минут — «юлаевцам» удалось не только сравнять счёт, но и набрать превосходство благодаря трём шайбам, пропущенным защитой «Трактора». На 47-й минуте гости увеличили своё преимущество до четырёх очков, за этим последовал ещё один обмен шайбами, который не помог челябинцам вырвать победу у уфимцев.