«Салават Юлаев» разбил «Трактор»

Posted 25 сентября, 17:32
Published 25 сентября, 17:32
Modified 25 сентября, 17:42
Updated 25 сентября, 17:42
Встреча закончилась для «Салавата Юлаева» победой со счётом 5:3. Проходила игра на челябинской «Арене-Трактор». В начале матча инициативу удалось взять хозяевам — к 22-й минуте челябинцы забросили в ворота уфимских оппонентов две шайбы.
Позже, однако, — всего за несколько минут — «юлаевцам» удалось не только сравнять счёт, но и набрать превосходство благодаря трём шайбам, пропущенным защитой «Трактора». На 47-й минуте гости увеличили своё преимущество до четырёх очков, за этим последовал ещё один обмен шайбами, который не помог челябинцам вырвать победу у уфимцев.
Отметим, что в середине первого периода защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов совершил силовой приём, из-за которого на стадионе выбило защитную стекло. На некоторое время матч пришлось прервать, чтобы установить новый барьер.