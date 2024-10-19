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Posted 19 октября, 14:29

Published 19 октября, 14:29

Modified 19 октября, 14:31

Updated 19 октября, 14:31

В «Салавате Юлаеве» задержали зарплату игрокам

Уфимские хоккеисты играли за еду

19 октября 2024, 14:29

В «Салавате Юлаеве» задержали зарплату игрокам

В клубе КХЛ из башкирской столицы возникла конфликтная ситуация из-за денег — пишет, опираясь на собственный источник, «СпортЭкспресс»

Инсайдеры заявляют, что проблема с выплатой заработной платы игрокам клуба наблюдается уже второй месяц. Конкретные суммы и сроки не называются, указано лишь, что задержки — «небольшие».

Между тем «СЭ» отмечает, что даже этих коротких сроков было достаточно для недовольства руководством ХК со стороны спортсменов. Так, перед матчем 18 октября — тогда «юлаевцы» провели встречу с челябинском «Трактором» — команда якобы отказывалась выходить на лёд, однако долгий разговор с тренерским составом смог их убедить всё же сыграть.

Заметим, что матч «СЮ» в итоге проиграл. Впрочем, едва ли нарочно — за игру «юлаевцы» забросили две шайбы в ворота соперников. Пропустила защита уфимского клуба четыре шайбы.

Лидер «Салавата Юлаева» едва стоит на ногах
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Ранее Mkset сообщал, что известно о состоянии нападающего уфимского клуба Глеба Кузьмина — игрок в ходе одного из матчей сильно ударила о борт катка и сломал себе позвоночник.

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