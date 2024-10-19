Уфимские хоккеисты играли за еду

Posted 19 октября, 14:29
Published 19 октября, 14:29
Modified 19 октября, 14:31
Updated 19 октября, 14:31
Инсайдеры заявляют, что проблема с выплатой заработной платы игрокам клуба наблюдается уже второй месяц. Конкретные суммы и сроки не называются, указано лишь, что задержки — «небольшие».
Между тем «СЭ» отмечает, что даже этих коротких сроков было достаточно для недовольства руководством ХК со стороны спортсменов. Так, перед матчем 18 октября — тогда «юлаевцы» провели встречу с челябинском «Трактором» — команда якобы отказывалась выходить на лёд, однако долгий разговор с тренерским составом смог их убедить всё же сыграть.
Заметим, что матч «СЮ» в итоге проиграл. Впрочем, едва ли нарочно — за игру «юлаевцы» забросили две шайбы в ворота соперников. Пропустила защита уфимского клуба четыре шайбы.
Ранее Mkset сообщал, что известно о состоянии нападающего уфимского клуба Глеба Кузьмина — игрок в ходе одного из матчей сильно ударила о борт катка и сломал себе позвоночник.