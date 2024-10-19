Уфимские хоккеисты играли за еду

Между тем «СЭ» отмечает, что даже этих коротких сроков было достаточно для недовольства руководством ХК со стороны спортсменов. Так, перед матчем 18 октября — тогда «юлаевцы» провели встречу с челябинском «Трактором» — команда якобы отказывалась выходить на лёд, однако долгий разговор с тренерским составом смог их убедить всё же сыграть.