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Садово-дачные участки

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2024
10 срочных дел в сентябре, чтобы ваш сад и огород пережили зиму!
3 сентября, 09:59
Подготовь свои яблони к зиме: секреты от эксперта, которые спасут ваш сад!
22 августа, 12:55
Топ-5 растений, которые нужно успеть размножить в августе
15 августа, 09:46
Чтобы не было сюрпризов: эксперт дал совет, как подготовить дачу к осени
14 августа, 13:08
Крошечные белые жучки на ваших растениях: что это и как с ними бороться?
14 августа, 13:05
Спасаем урожай кабачков от вредителей: 7 простых способов
14 августа, 11:44
В Башкирии проходят основные пики паводка
22 апреля, 05:21
2023
Время собирать урожай у жителей Республики Башкортостан: особенности региона
11 июля 2023, 10:26
2020
Власти Башкирии намерены принять закон о поддержке садоводов до конца июня
4 июня 2020, 08:13
Глава Башкирии сообщил о сдаче новых детских садов
15 мая 2020, 09:21
Власти Башкирии намерены выделить поддержку садоводам
13 мая 2020, 08:06
2018
Жители садового товарищества под Уфой остались без электричества
31 октября 2018, 05:59
2017
В России упразднены дачные товарищества
31 июля 2017, 04:45
В Уфе садоводы могут лишиться дороги из-за восточного выезда
17 июля 2017, 11:37

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