Подготовь свои яблони к зиме: секреты от эксперта, которые спасут ваш сад!

Если вы хотите, чтобы ваши посадки выдержали зиму и радовали вас ещё долгие годы не только своей красотой, но и урожаем, следует обеспечить их всеми необходимыми для этого условиями. Поэтому не стоит надеяться, что ваш сад как-нибудь сам перезимует.