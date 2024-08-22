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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Как подготовить яблоню к зиме?

Подготовь свои яблони к зиме: секреты от эксперта, которые спасут ваш сад!

22 августа 2024, 12:55
Фото: 1MI
Как подготовить яблоню к зиме?
Приближается осень, а вместе с ней и новые работы в саду и огороде. Какие работы необходимо провести с началом осени, и как подготовить яблони к зиме, чтобы уберечь их от беспощадных холодов, читайте в нашем новом материале.

Перед наступлением холодов садоводы тщательно готовят свои деревья к зимнему периоду, чтобы обеспечить им выживание в суровых условиях и возможность вновь распуститься весной.

В этом материале мы расскажем, как и зачем подготавливать яблони к зиме, советы по уходу за ними в течении всего года, а также ответы на некоторые сопутствующие вопросы.

Зачем подготавливать яблони к зиме?

Таким вопросом может озадачиться начинающий любитель-садовод. Как и человек, растения — это живой организм, о котором нужно заботиться, особенно в суровую зимнюю пору.

Если вы хотите, чтобы ваши посадки выдержали зиму и радовали вас ещё долгие годы не только своей красотой, но и урожаем, следует обеспечить их всеми необходимыми для этого условиями. Поэтому не стоит надеяться, что ваш сад как-нибудь сам перезимует.

Как спасти яблоню зимой, чтобы не потерять так трепетно взращенные деревьяКак спасти яблоню зимой, чтобы не потерять так трепетно взращенные деревья
Как спасти яблоню зимой, чтобы не потерять так трепетно взращенные деревья
Фото: 1MI

Как позаботиться о яблонях осенью?

Плодоносные культуры особенно нуждаются в подкормке, чтобы восполнить силы, затраченные ими на выращивание плодов.

Однако удобрение требуется не всегда, только в случаях явного ослабления. В ином случае излишняя подкормка может спровоцировать ненужный рост зимой, и деревья станут уязвимыми для мороза и сопутствующих проблем.

— Правильная подкормка яблонь осенью гарантирует владельцу участка обильный урожай в следующем сезоне, ведь внесение удобрений укрепляет иммунитет плодовых деревьев, — говорит Тимур Камалов, разработчик удобрений и эксперт в области питания растений.

В качестве подкормки Камалов советует вносить органику, богатую макро- и микроэлементами, а также удобрения, которые помогут лучше перенести зимний сезон. Не будут лишними и фосфорно-калийные удобрения.

Отслеживание побегов

Обратите внимание, есть ли на верхушке деревьев интенсивно растущие побеги. Если они присутствуют, то в конце августа следует их обрезать, чтобы в осенний период побеги могли хорошо вызреть.

Как позаботиться о яблонях осенью?Как позаботиться о яблонях осенью?
Как позаботиться о яблонях осенью?
Фото: 1MI

Обильный полив

Чтобы к следующему вегетационному периоду деревья были здоровыми, необходимо осуществлять влагозарядный полив.

Важно, чтобы полив был глубоким и благоволил длинным корням, так как поверхностный создаст дискомфорт, и, как результат, ослабит их. Обычно глубокий полив для яблони, готовящейся к зимовке, проводят раз в неделю в перерыве между ливневыми дождями.

С середины октября любой полив следует прекратить, чтобы яблоня начинала входить в период покоя.

Обработка от вредителей

Борьба с болезнями, грызунами и вредителями также является обязательным условием подготовки к зиме. Для этого рекомендуется обработать кору, а при необходимости и крону.

— Осенью яблони обрабатывают от вредителей путем опрыскиваний, но спешить с ними не стоит. Обработки проводят только после того, как плодовые деревья сбросят более 60% всей листвы, а весь урожай с них будет убран, — пишет Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обычно обработку проводят в самом конце сентября, в октябре или даже в ноябре.
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Обратите внимание! Перед проведением химической обработки обязательно защитите органы дыхания респиратором, а также наденьте защитные очки и резиновые перчатки.

Необходимо тщательно убрать все опавшие листья, остатки растительности, высохшие плоды и поврежденные ветви, а также провести обработку почвы вокруг ствола дерева, чтобы избавиться от вредителей, которые могут зимовать в земле.

Не забывайте о важности подкормки птиц, которые являются естественными врагами насекомых-вредителей. К тому же, в конце осени следует позаботиться о защите ствола яблони, обернув его в защитный материал, например, толевую ткань или рубероид.

Подготовка саженцев

Как правило, яблони высаживаются осенью, и подготовка их саженцев к заморозкам отличается от подготовки «взрослых» деревьев. Главным моментом будет являться правильная прикопка. Приобретенные побеги нужно избавить от листьев, что предотвратит потерю влаги; сажать необходимо корнями на север, верхушкой на юг. А уже в ноябре потребуется засыпать саженец землей до самой макушки.

Как укрыть яблоню на зимуКак укрыть яблоню на зиму
Как укрыть яблоню на зиму
Фото: 1MI

Как сохранить яблоню зимой

В условиях сухой и безветренной погоды, после осенних дождей и при температуре около +2 градусов, наступает время для побелки стволов деревьев. Применение известкового раствора поможет защитить растения от заморозков и солнечных ожогов в зимний и весенний период. О том, как его правильно приготовить рассказали на канале «Сад-огород! LIFE»:

  • Подготовка раствора: смешайте 1 часть извести (гашеной или негашеной, предварительно залитой водой и оставленной на 12 часов для набухания) с 3-4 частями воды до получения однородной массы. Добавление фунгицида и инсектицида в раствор поможет избавиться от грибковых заболеваний и вредителей, скрывшихся на зиму в трещинах коры деревьев.
  • Подготовка деревьев: удалите с поверхности стволов мох, лишайники и отмершую кору с помощью скребка или щетки. Для молодых деревьев (до 5 лет) предварительная очистка необязательна.
  • Нанесение раствора: используйте кисть, валик или специальный распылитель для равномерного нанесения раствора на ствол дерева. Начинайте снизу и двигайтесь вверх, покрывая всю поверхность ствола до высоты, доступной для обработки без использования лестницы (около 1,5-2 метров).
  • Толщина слоя: обеспечьте равномерный слой раствора толщиной примерно 1-2 мм. Избегайте образования капель и стекания раствора, так как это может привести к повреждению коры.
  • Защита окружающей среды: при работе используйте перчатки и защитные очки. Избегайте попадания раствора на листья, цветы и почву вокруг дерева.

После нанесения раствора дайте ему полностью высохнуть в течение 1-2 дней перед наступлением заморозков. Регулярно осматривайте деревья в течение весны и лета на предмет появления новых вредителей или заболеваний.

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#Ольга Харина#Садово-дачные участки#Деревья#Садоводы#Садовые участки#Осень#Сад#КЦ#Садоводство
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