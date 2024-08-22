Подготовь свои яблони к зиме: секреты от эксперта, которые спасут ваш сад!

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Перед наступлением холодов садоводы тщательно готовят свои деревья к зимнему периоду, чтобы обеспечить им выживание в суровых условиях и возможность вновь распуститься весной.
В этом материале мы расскажем, как и зачем подготавливать яблони к зиме, советы по уходу за ними в течении всего года, а также ответы на некоторые сопутствующие вопросы.
Таким вопросом может озадачиться начинающий любитель-садовод. Как и человек, растения — это живой организм, о котором нужно заботиться, особенно в суровую зимнюю пору.
Если вы хотите, чтобы ваши посадки выдержали зиму и радовали вас ещё долгие годы не только своей красотой, но и урожаем, следует обеспечить их всеми необходимыми для этого условиями. Поэтому не стоит надеяться, что ваш сад как-нибудь сам перезимует.
Плодоносные культуры особенно нуждаются в подкормке, чтобы восполнить силы, затраченные ими на выращивание плодов.
Однако удобрение требуется не всегда, только в случаях явного ослабления. В ином случае излишняя подкормка может спровоцировать ненужный рост зимой, и деревья станут уязвимыми для мороза и сопутствующих проблем.
— Правильная подкормка яблонь осенью гарантирует владельцу участка обильный урожай в следующем сезоне, ведь внесение удобрений укрепляет иммунитет плодовых деревьев, — говорит Тимур Камалов, разработчик удобрений и эксперт в области питания растений.
В качестве подкормки Камалов советует вносить органику, богатую макро- и микроэлементами, а также удобрения, которые помогут лучше перенести зимний сезон. Не будут лишними и фосфорно-калийные удобрения.
Обратите внимание, есть ли на верхушке деревьев интенсивно растущие побеги. Если они присутствуют, то в конце августа следует их обрезать, чтобы в осенний период побеги могли хорошо вызреть.
Чтобы к следующему вегетационному периоду деревья были здоровыми, необходимо осуществлять влагозарядный полив.
Важно, чтобы полив был глубоким и благоволил длинным корням, так как поверхностный создаст дискомфорт, и, как результат, ослабит их. Обычно глубокий полив для яблони, готовящейся к зимовке, проводят раз в неделю в перерыве между ливневыми дождями.
С середины октября любой полив следует прекратить, чтобы яблоня начинала входить в период покоя.
Борьба с болезнями, грызунами и вредителями также является обязательным условием подготовки к зиме. Для этого рекомендуется обработать кору, а при необходимости и крону.
— Осенью яблони обрабатывают от вредителей путем опрыскиваний, но спешить с ними не стоит. Обработки проводят только после того, как плодовые деревья сбросят более 60% всей листвы, а весь урожай с них будет убран, — пишет Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обычно обработку проводят в самом конце сентября, в октябре или даже в ноябре.
Обратите внимание! Перед проведением химической обработки обязательно защитите органы дыхания респиратором, а также наденьте защитные очки и резиновые перчатки.
Необходимо тщательно убрать все опавшие листья, остатки растительности, высохшие плоды и поврежденные ветви, а также провести обработку почвы вокруг ствола дерева, чтобы избавиться от вредителей, которые могут зимовать в земле.
Не забывайте о важности подкормки птиц, которые являются естественными врагами насекомых-вредителей. К тому же, в конце осени следует позаботиться о защите ствола яблони, обернув его в защитный материал, например, толевую ткань или рубероид.
Как правило, яблони высаживаются осенью, и подготовка их саженцев к заморозкам отличается от подготовки «взрослых» деревьев. Главным моментом будет являться правильная прикопка. Приобретенные побеги нужно избавить от листьев, что предотвратит потерю влаги; сажать необходимо корнями на север, верхушкой на юг. А уже в ноябре потребуется засыпать саженец землей до самой макушки.
В условиях сухой и безветренной погоды, после осенних дождей и при температуре около +2 градусов, наступает время для побелки стволов деревьев. Применение известкового раствора поможет защитить растения от заморозков и солнечных ожогов в зимний и весенний период. О том, как его правильно приготовить рассказали на канале «Сад-огород! LIFE»:
После нанесения раствора дайте ему полностью высохнуть в течение 1-2 дней перед наступлением заморозков. Регулярно осматривайте деревья в течение весны и лета на предмет появления новых вредителей или заболеваний.
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