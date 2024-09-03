10 срочных дел в сентябре, чтобы ваш сад и огород пережили зиму!

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Осень — это не только время сбора урожая, но и период, когда следует позаботиться о подготовке участка к зиме. Многие считают, что с приходом сентября работы в саду и огороде заканчиваются, однако это далеко не так.
Впереди вас ждет много важных дел, которые помогут вашим растениям пережить холодное время года и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» Виктория Карелина рассказала, о чём стоит позаботиться в сентябре.
Когда уборка урожая завершена, не спешите выбрасывать растительные остатки. Свежие листья здоровых растений, например, баклажанов, сладкого перца или цветов, можно использовать для локального компостирования.
Раскидайте их по свободным грядкам и слегка прикопайте грунтом. Это обеспечит почву питательными веществами и улучшит её структуру.
Сентябрь — это отличное время для посева сидератов, но нужно понимать, для чего они вам потом послужат.
Во многих регионах сентябрь — достаточно засушливый месяц, особенно для ремонтантных культур. Полив в это время особенно важен, так как без достаточного количества влаги плоды будут мелкими, растения распадутся, и они плохо подготовятся к зиме.
— Полив — это ключевой момент для подготовки растений к зиме. Без него они могут не пережить холодное время года, — подчеркивает Виктория Карелина.
Это касается растений, которым с приходом осени ещё надо дозреть: баклажаны, перцы, томаты и другие культуры. Для этого можно воспользоваться обычными пластиковыми дугами, которые втыкаются в грядку с двух сторон, и накинуть сверху любой укрывной материал, и закрепить его шпильками. А если ночи не только холодные, но дождливые и сильно влажные, то поверх укрывного материала накидываем плёнку, чтобы защитить растения от лишней влаги.
Днём растения нужно раскрывать для хорошего проветривания, и укрывать ночью, когда температура начинает опускаться ниже +10 градусов. Если этого не делать, то могут растения могут заболеть.
Начало осени лучшее время для того, чтобы отсоединить саженцы клубники, либо приобрести пассажный материал, и посадить для обновления грядок. Для хорошего укоренения хватит 3-4 недель, и уже в следующем году она даст хороший обильный урожай.
— Пересадка клубники в сентябре гарантирует её успешное укоренение и обильный урожай в следующем году, — говорит агроном.
Многолетние цветы, такие как пионы, можно пересадить в сентябре. Цветы, только начинающие расцветать, трогать не стоит.
Размножайте их делением и пересаживайте на новые участки. Это лучше делать в начале сентября, чтобы растения успели укорениться, или в конце сентября — начале октября, чтобы они укоренились весной.
Обрезание малины зависит от сорта, прорастающего на вашем участке:
Обрезка малины проводится только после наступления полноценных холодов, когда растения уже активно скидывают листья и не предвидится долгих оттепелей. Чаще всего этот период выпадает на конец сентября и начало октября.
Если на вашем участке есть растения, которым нужно вызреть, то подкормите их фосфорно-калийной подкормкой. Это касается растений, которые плохо зимуют.
С использованием всё просто: разведите подкормку по инструкции, полейте растение либо под корень, либо по листу.
Сентябрь — достаточно коварное время в отношении насекомых, поэтому не забывайте о них с появлением первых жёлтых листьев, и используйте препараты против них.
— Если это растения, чей урожай уже собран, то подойдут системные препараты (Актара, Кораген и др.). Если это ещё урожайное растение, то используйте биологически безопасные препараты, например, Фитоверм, — советует эксперт.
Но будьте внимательны, что этим средством можно обрабатывать только в вечернее, сухое или пасмурное время.
Это поможет в случаях, если ваша капуста (конкретно спелые) растрескивается. Происходит это из-за избытка влаги, и в связи с чем необходимо сократить её потребление.
Возьмите острую лопату и воткнуть с двух сторон, недалеко от основания растения (10-15 см). Это подрежет корневую систему на глубине 20-25 см, что сократит потребление влаги капустой и уменьшит вероятность растрескивания.
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