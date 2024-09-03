10 срочных дел в сентябре, чтобы ваш сад и огород пережили зиму!

Это касается растений, которым с приходом осени ещё надо дозреть: баклажаны, перцы, томаты и другие культуры. Для этого можно воспользоваться обычными пластиковыми дугами, которые втыкаются в грядку с двух сторон, и накинуть сверху любой укрывной материал, и закрепить его шпильками. А если ночи не только холодные, но дождливые и сильно влажные, то поверх укрывного материала накидываем плёнку, чтобы защитить растения от лишней влаги.