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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

10 важных работ на участке в сентябре: что советуют эксперты?

10 срочных дел в сентябре, чтобы ваш сад и огород пережили зиму!

3 сентября 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
10 важных работ на участке в сентябре: что советуют эксперты?
Сентябрь — месяц, когда природа начинает готовиться к зимнему отдыху, и ваш сад требует особого внимания. Какие работы нужно провести на участке, чтобы растения пережили холодное время года и радовали вас в следующем сезоне?

Осень — это не только время сбора урожая, но и период, когда следует позаботиться о подготовке участка к зиме. Многие считают, что с приходом сентября работы в саду и огороде заканчиваются, однако это далеко не так.

Впереди вас ждет много важных дел, которые помогут вашим растениям пережить холодное время года и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Агрохимик-растениевод агрофирмы «Семена Алтая» Виктория Карелина рассказала, о чём стоит позаботиться в сентябре.

1. Не выбрасывайте растительные остатки!

Когда уборка урожая завершена, не спешите выбрасывать растительные остатки. Свежие листья здоровых растений, например, баклажанов, сладкого перца или цветов, можно использовать для локального компостирования.

Раскидайте их по свободным грядкам и слегка прикопайте грунтом. Это обеспечит почву питательными веществами и улучшит её структуру.

2. Посейте сидераты

Сентябрь — это отличное время для посева сидератов, но нужно понимать, для чего они вам потом послужат.

  • Горчица: подойдёт для разрыхления почвы, добавления ей структурности, обогащения органикой. Но будьте внимательны, она может привлекать крестоцветных блошек;
  • Семейство бобовых (донник, клевер): достойная замена горчице, если появляется проблема с вредителями. Помимо структуризации почвы, они разрыхлят её и насытят азотом. Это будет особенно полезно для бедных и песчаных почв;
  • Злаковые (озимая пшеница, овёс): подойдёт для почвы под наклоном. Они обеззаразят её и закрепит грунт на участке.
С приходом осени не прекращайте полив растенийС приходом осени не прекращайте полив растений
С приходом осени не прекращайте полив растений
Фото: 1MI

3. Поливайте растения

Во многих регионах сентябрь — достаточно засушливый месяц, особенно для ремонтантных культур. Полив в это время особенно важен, так как без достаточного количества влаги плоды будут мелкими, растения распадутся, и они плохо подготовятся к зиме.

— Полив — это ключевой момент для подготовки растений к зиме. Без него они могут не пережить холодное время года, — подчеркивает Виктория Карелина.

4. Накрывайте растения

Это касается растений, которым с приходом осени ещё надо дозреть: баклажаны, перцы, томаты и другие культуры. Для этого можно воспользоваться обычными пластиковыми дугами, которые втыкаются в грядку с двух сторон, и накинуть сверху любой укрывной материал, и закрепить его шпильками. А если ночи не только холодные, но дождливые и сильно влажные, то поверх укрывного материала накидываем плёнку, чтобы защитить растения от лишней влаги.

Днём растения нужно раскрывать для хорошего проветривания, и укрывать ночью, когда температура начинает опускаться ниже +10 градусов. Если этого не делать, то могут растения могут заболеть.

5. Пересадите и укорените клубнику

Начало осени лучшее время для того, чтобы отсоединить саженцы клубники, либо приобрести пассажный материал, и посадить для обновления грядок. Для хорошего укоренения хватит 3-4 недель, и уже в следующем году она даст хороший обильный урожай.

— Пересадка клубники в сентябре гарантирует её успешное укоренение и обильный урожай в следующем году, — говорит агроном.
Пересадите и укорените клубникуПересадите и укорените клубнику
Пересадите и укорените клубнику
Фото: 1MI

6. Пересадите многолетние цветы

Многолетние цветы, такие как пионы, можно пересадить в сентябре. Цветы, только начинающие расцветать, трогать не стоит.

Размножайте их делением и пересаживайте на новые участки. Это лучше делать в начале сентября, чтобы растения успели укорениться, или в конце сентября — начале октября, чтобы они укоренились весной.

7. Подстригите малину

Обрезание малины зависит от сорта, прорастающего на вашем участке:

  • Ремонтантную малину можно обрезать под корень после её активного плодоношения. В этом случае корневище отрастёт однолетними длинными побегами, и сформируются крупные ягоды. Или же можно наполовину подрезать побеги малины. Чаще всего используется комбинированный метод;
  • У традиционной малины полностью вырезаются плодоносившие побеги, так как в следующем году они уже не зацветут. Обрезаются под корень и в половину высоты подрезаются молодые побеги.

Обрезка малины проводится только после наступления полноценных холодов, когда растения уже активно скидывают листья и не предвидится долгих оттепелей. Чаще всего этот период выпадает на конец сентября и начало октября.

Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме
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8. Используйте фосфорно-калийную подкормку

Если на вашем участке есть растения, которым нужно вызреть, то подкормите их фосфорно-калийной подкормкой. Это касается растений, которые плохо зимуют.

С использованием всё просто: разведите подкормку по инструкции, полейте растение либо под корень, либо по листу.

9. Не прекращайте бороться с насекомыми-вредителями

Сентябрь — достаточно коварное время в отношении насекомых, поэтому не забывайте о них с появлением первых жёлтых листьев, и используйте препараты против них.

— Если это растения, чей урожай уже собран, то подойдут системные препараты (Актара, Кораген и др.). Если это ещё урожайное растение, то используйте биологически безопасные препараты, например, Фитоверм, — советует эксперт.

Но будьте внимательны, что этим средством можно обрабатывать только в вечернее, сухое или пасмурное время.

10. Подрезайте корни капусты

Это поможет в случаях, если ваша капуста (конкретно спелые) растрескивается. Происходит это из-за избытка влаги, и в связи с чем необходимо сократить её потребление.

Возьмите острую лопату и воткнуть с двух сторон, недалеко от основания растения (10-15 см). Это подрежет корневую систему на глубине 20-25 см, что сократит потребление влаги капустой и уменьшит вероятность растрескивания.

Ранее опытные растениеводы дали советы о том, когда собирать и хранить урожай свёклы в 2024 году.

10. Подрезайте корни капусты10. Подрезайте корни капусты
10. Подрезайте корни капусты
Фото: Изображение Midjourney
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