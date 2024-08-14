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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Как избавиться от кабачковых вредителей естественным путем: 8 проверенных советов!

Спасаем урожай кабачков от вредителей: 7 простых способов

14 августа 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Как избавиться от кабачковых вредителей естественным путем: 8 проверенных советов!
Задумывались ли вы, почему ваши кабачки вдруг начали чахнуть и увядать? Возможно, виноваты коварные клопы! Эти вредители могут уничтожить ваши растения, если не принять меры вовремя.

В этой статье мы поделимся с вами восемью натуральными методами борьбы с маленькими паразитами, чтобы ваши кабачки снова зацвели.

Невидимые враги вашего огорода

Кабачковые клопы — это насекомые, которые предпочитают тыквенные культуры, таких как кабачки, сами тыквы и огурцы. Они зимуют в растительных остатках, а весной начинают активно размножаться и питаться соками растений. Взрослые кабачковые клопы достигают длины около 12 мм и имеют серо-коричневое тело с оранжевыми полосками.

Как распознать насекомых?

Клопов довольно легко заметить на растениях. Они собираются группами на нижней стороне листьев и стеблей. Их яйца — маленькие, красновато-коричневые, овальные, расположены в скоплениях. Личинки паразитов также можно найти на нижней стороне листьев, их тела покрыты крошечными шипами.

Признаки заражения

Если ваши растения начали желтеть, увядать или даже умирать, возможно, это работа кобочковых клопов. Желтые точки на листьях — первый сигнал тревоги. Со временем листья становятся коричневыми и хрустящими, а растения начинают чахнуть и умирать. Поврежденные плоды также могут свидетельствовать о наличии этих вредителей.

7 эффективных способов избавиться от вредителей7 эффективных способов избавиться от вредителей
7 эффективных способов избавиться от вредителей
Фото: Изображение Midjourney

7 эффективных способов избавиться от вредителей

  1. Выбирайте устойчивые сорта: некоторые сорта тыквенных культур менее привлекательны для насекомых. Например, кабачки сорта «мускатный орех» и «Королевский желудь» обладают естественной устойчивостью к этим вредителям.
  2. Установите ограждения: рядовые покрытия могут стать отличным барьером для кабачковых клопов. Установите их весной и снимите, когда растения начнут цвести. Это предотвратит доступ вредителей к вашим кабачкам.
  3. Выращивайте сопутствующие растения: совместная посадка растений, таких как кошачья мята, бархатцы и настурции, поможет отпугнуть вредителей. Эти растения выделяют вещества, которые не нравятся большому количеству насекомых.
  4. Ручной сбор: хотя этот метод может быть трудоемким, он весьма эффективен. Снимайте вредителей вручную и бросайте их в ведро с мыльной водой. Проверяйте растения еженедельно на наличие яиц и удаляйте их.
  5. Органические спреи: используйте органические инсектицидные мыльные спреи для уничтожения яиц. Наносите их каждые три-пять дней, избегая цветов растений, чтобы не повредить опылителей.
  6. Ловушки для насекомых: положите доску или плитку рядом с зараженными растениями на ночь. Кабачковые клопы будут прятаться под ними. Утром проверьте ловушку и уничтожьте вредителей.
  7. Осенняя уборка: тщательно очистите сад от растительных остатков. Уничтожьте зараженные растения и избегайте компостирования зараженных листьев и стеблей. Это предотвратит повторное появление клопов весной.
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#Ольга Харина#Садово-дачные участки#Садоводы#Садовые участки#Дом#Сад#Лайфхаки#Дом и сад#Садоводство
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