Спасаем урожай кабачков от вредителей: 7 простых способов

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В этой статье мы поделимся с вами восемью натуральными методами борьбы с маленькими паразитами, чтобы ваши кабачки снова зацвели.
Кабачковые клопы — это насекомые, которые предпочитают тыквенные культуры, таких как кабачки, сами тыквы и огурцы. Они зимуют в растительных остатках, а весной начинают активно размножаться и питаться соками растений. Взрослые кабачковые клопы достигают длины около 12 мм и имеют серо-коричневое тело с оранжевыми полосками.
Клопов довольно легко заметить на растениях. Они собираются группами на нижней стороне листьев и стеблей. Их яйца — маленькие, красновато-коричневые, овальные, расположены в скоплениях. Личинки паразитов также можно найти на нижней стороне листьев, их тела покрыты крошечными шипами.
Признаки заражения
Если ваши растения начали желтеть, увядать или даже умирать, возможно, это работа кобочковых клопов. Желтые точки на листьях — первый сигнал тревоги. Со временем листья становятся коричневыми и хрустящими, а растения начинают чахнуть и умирать. Поврежденные плоды также могут свидетельствовать о наличии этих вредителей.