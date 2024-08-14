Спасаем урожай кабачков от вредителей: 7 простых способов

Если ваши растения начали желтеть, увядать или даже умирать, возможно, это работа кобочковых клопов. Желтые точки на листьях — первый сигнал тревоги. Со временем листья становятся коричневыми и хрустящими, а растения начинают чахнуть и умирать. Поврежденные плоды также могут свидетельствовать о наличии этих вредителей.