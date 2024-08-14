Крошечные белые жучки на ваших растениях: что это и как с ними бороться?

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Когда вы видите маленьких белых жучков на листьях или стеблях, это не только неприятно, но и вредно для самого растения. Эти насекомые питаются соками, что может вызвать задержку роста, пожелтение листьев и даже гибель зеленых.
Одни из самых распространенных вредителей, которые могут атаковать ваши цветы. Несмотря на название, это не мухи, а маленькие жучки с мягким телом, которые умеют летать.
Белокрылки активны в дневное время и легко заметны на листьях. Если потрясти стебель, можно увидеть, как они массово взлетают. Также эти насекомые оставляют липкое вещество, известное как медвяная роса, которое может привлекать другие вредоносные микроорганизмы.
Самый простой способ начать борьбу — это смыть их водой из шланга. Также эффективны желтые липкие ловушки и инсектицидные мыла. Важно помнить, что белокрылки быстро размножаются, поэтому регулярный контроль необходим.
Часто встречающийся вредитель. Эти маленькие паразиты могут быть белыми, зелеными, черными и даже розовыми. Они прячутся на нижней стороне листьев и питаются соком растений.
Тля обычно менее четверти дюйма в длину и имеет длинные усики и трубки, выступающие сзади. Они оставляют после себя медвяную росу, которая может привести к появлению черной плесени.
Просто смойте тлю сильной струей воды. Поощряйте полезных хищных насекомых, таких как божьи коровки и златоглазки, сажая поблизости цветы, привлекающие их.
Еще один вид мелких белых насекомых, которые могут стать проблемой для комнатных растений. Они покрыты мягким белым восковым материалом и прячутся в складках листьев и стеблей.
Если вы видите белые ватные пятна в стуке между листом и стеблем, скорее всего, это мучнистые червецы.
Используйте ватные диски, смоченные в спирте и просто протирайте листья. Также можно промыть растение в раковине или использовать инсектицидные мыла.
Маленькие насекомые, которые могут быть полупрозрачными белыми или бледно-желтыми. Они часто вызывают повреждения, которые выглядят как маленькие бледные пятна на листьях.
Как распознать?
Трипсы трудно заметить, но они оставляют после себя крошечные черные точки — экскременты. Повреждения листьев также могут быть индикатором их присутствия.
Что делать?
Смойте трипсов сильной струей воды. Используйте плавающие покрытия рядов для защиты садовых культур и привлекайте полезных хищных насекомых, таких как златоглазки и божьи коровки.