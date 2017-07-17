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В Уфе садоводы могут лишиться дороги из-за восточного выезда

17 июля 2017, 16:37
Долгожданное строительство восточного выезда в Уфе может принести немалые проблемы местным садоводам. Уже сейчас по дороге, которую граждане построили за собственный счет, ездят большегрузы. Садоводы опасаются, что дорога будет разрушена, но водитель поясняет, что другого пути здесь просто нет.

Дорога, за которую опасаются садоводы, находится к северу-востоку от СНТ «Приозерный» недалеко от поселка Дудкино. Это единственный путь, по которому люди могут проехать на свои участки. По словам пресс-секретаря Ассоциации садоводов РБ Константина Андреева, до сих пор неизвестно, на чьем балансе она числится, поэтому и обустраивают ее граждане за свой счет. Новую же дорогу до Дудкино город строить отказывается, объясняя это тем, что она не предусмотрена разработанным проектом планировки и межевания Зауфимья (копия ответа главархитектуры города есть в распоряжении редакции – прим.ред.)

- Гражданам отказывают в выделении дороги для СНТ "Приозерный" и земельного участка для проведения высоковольтной линии электропередач , - говорит Андреев. – Они за свои деньги засыпали дорогу битым кирпичом, вызывали грейдер, устраивали субботники, наконец, привели ее в должный вид. Однако теперь из-за строительства восточного выезда по нашей дороге пошли большегрузы.

Сейчас подрядчик, проводящий строительно-изыскательные работы – АО «Стройизыскания» из Новосибирска – использует этот путь, чтобы проехать к месту работ.

- Мы общались с водителем, спрашивали, почему он тут ездит, он прямо сказал, что больше проехать нигде нельзя, - рассказывает Андреев. – Машины едут здесь, сносят заборы, разносят слякоть. Помимо этого, из-за того, что дорога разрушена, остановлена запланированная реконструкция низковольтной линии электропередач.

Садоводы обратились уже во все возможные инстанции, в том числе в администрацию города и главы региона. Однако, как следует из ответов на их обращения, строительство инженерной дороги не предусмотрено проектом восточного выезда.

- Получается, строительство восточного выезда ляжет тяжким бременем на плечи садоводов, они должны платить за него дорогой, которую восстановили за свой счет, - возмущается Андреев.

В АО «Стройизыскания» утверждают, что не знали о существовании проблемы и узнали о ней только благодаря журналистам.

- По всей видимости ситуация там действительно неоднозначная, и дорога проходит в непосредственной близости от садовых участков, а машины, где был доступ, там и ехали, - -пояснил Медиакорсети ответственный за проект специалист, геолог АО «Стройизыскания» Юрий Морячков. - Однако дело в том, что по данному проекту мы работаем через своих субподрядчиков, машины, которые там проезжали, были не наши. Мы направили письма в субподрядные организации, будем разбираться.

Напомним также, что строительство дороги и моста, входящих в проект восточного выезда из Уфы, пройдет по территории ряда других СНТ: «Ягодка», «Чиполлино», «Заречное», «Черемушки 4» «Механизатор». Также будут затронуты частные дома в поселках Елкибаево и Федоровка.

Проект Восточного выезда планируется реализовать в рамках концессионного соглашения с дочкой ВТБ – «Башкирской концессионной компанией». В его рамках будет завершено строительство подземного тоннеля, построен мост и выездная дорога на федеральную трассу М-5 «Урал». Общая протяженность дороги составит более 12,5 километра. Начать строительные работы планируется в 2018-2012 годах. Общая стоимость проекта составит 29 миллиардов рублей.

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