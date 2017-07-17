В Уфе садоводы могут лишиться дороги из-за восточного выезда

Дорога, за которую опасаются садоводы, находится к северу-востоку от СНТ «Приозерный» недалеко от поселка Дудкино. Это единственный путь, по которому люди могут проехать на свои участки. По словам пресс-секретаря Ассоциации садоводов РБ Константина Андреева, до сих пор неизвестно, на чьем балансе она числится, поэтому и обустраивают ее граждане за свой счет. Новую же дорогу до Дудкино город строить отказывается, объясняя это тем, что она не предусмотрена разработанным проектом планировки и межевания Зауфимья (копия ответа главархитектуры города есть в распоряжении редакции – прим.ред.)