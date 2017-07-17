В Уфе садоводы могут лишиться дороги из-за восточного выезда

Дорога, за которую опасаются садоводы, находится к северу-востоку от СНТ «Приозерный» недалеко от поселка Дудкино. Это единственный путь, по которому люди могут проехать на свои участки. По словам пресс-секретаря Ассоциации садоводов РБ Константина Андреева, до сих пор неизвестно, на чьем балансе она числится, поэтому и обустраивают ее граждане за свой счет. Новую же дорогу до Дудкино город строить отказывается, объясняя это тем, что она не предусмотрена разработанным проектом планировки и межевания Зауфимья (копия ответа главархитектуры города есть в распоряжении редакции – прим.ред.)
- Гражданам отказывают в выделении дороги для СНТ "Приозерный" и земельного участка для проведения высоковольтной линии электропередач , - говорит Андреев. – Они за свои деньги засыпали дорогу битым кирпичом, вызывали грейдер, устраивали субботники, наконец, привели ее в должный вид. Однако теперь из-за строительства восточного выезда по нашей дороге пошли большегрузы.
Сейчас подрядчик, проводящий строительно-изыскательные работы – АО «Стройизыскания» из Новосибирска – использует этот путь, чтобы проехать к месту работ.
- Мы общались с водителем, спрашивали, почему он тут ездит, он прямо сказал, что больше проехать нигде нельзя, - рассказывает Андреев. – Машины едут здесь, сносят заборы, разносят слякоть. Помимо этого, из-за того, что дорога разрушена, остановлена запланированная реконструкция низковольтной линии электропередач.
Садоводы обратились уже во все возможные инстанции, в том числе в администрацию города и главы региона. Однако, как следует из ответов на их обращения, строительство инженерной дороги не предусмотрено проектом восточного выезда.
- Получается, строительство восточного выезда ляжет тяжким бременем на плечи садоводов, они должны платить за него дорогой, которую восстановили за свой счет, - возмущается Андреев.
В АО «Стройизыскания» утверждают, что не знали о существовании проблемы и узнали о ней только благодаря журналистам.
- По всей видимости ситуация там действительно неоднозначная, и дорога проходит в непосредственной близости от садовых участков, а машины, где был доступ, там и ехали, - -пояснил Медиакорсети ответственный за проект специалист, геолог АО «Стройизыскания» Юрий Морячков. - Однако дело в том, что по данному проекту мы работаем через своих субподрядчиков, машины, которые там проезжали, были не наши. Мы направили письма в субподрядные организации, будем разбираться.
Напомним также, что строительство дороги и моста, входящих в проект восточного выезда из Уфы, пройдет по территории ряда других СНТ: «Ягодка», «Чиполлино», «Заречное», «Черемушки 4» «Механизатор». Также будут затронуты частные дома в поселках Елкибаево и Федоровка.
Проект Восточного выезда планируется реализовать в рамках концессионного соглашения с дочкой ВТБ – «Башкирской концессионной компанией». В его рамках будет завершено строительство подземного тоннеля, построен мост и выездная дорога на федеральную трассу М-5 «Урал». Общая протяженность дороги составит более 12,5 километра. Начать строительные работы планируется в 2018-2012 годах. Общая стоимость проекта составит 29 миллиардов рублей.