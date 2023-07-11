Кроме того, опытные владельцы огородов узнают о том, что можно начинать сбор картофеля и других корнеплодов по пожелтению ботвы — как только та меняет цвет и начинает подсыхать, значит, скоро можно будет начать сбор урожая в огороде. Но при этом важно учитывать погоду, так как листья в саду и огороде могут сохнуть в жару от недостатка влаги.