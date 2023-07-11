Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Территориально Республика Башкортостан находится на Южном Урале, где климат резко континентальный. Это означает, что в регионе морозные зимы с температурой воздуха до -40 °С и ниже чередуются с декабрьскими и январскими оттепелями, которые, в свою очередь, сменяются резким похолоданием.
Кроме того, здесь нередки поздние весенние заморозки, а летом часто наблюдается засуха. Все перечисленное делает выращивание овощей и фруктов в садах и огородах довольно рискованным делом и не гарантирует хорошего сбора урожая.
Правительство Башкирии делает многое для развития садоводства. В республике действует закон, регулирующий взаимодействие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с органами власти, которым предписывается обеспечивать поддержку владельцев сада и огорода и популяризовать этот вид деятельности.
Во время посевных работ и сбора урожая в саду и огороде многие предпочитают сверяться с лунным календарем. В частности, бытует мнение, что овощи или плоды, собранные на убывающей луне, будут дольше храниться, так как движение соков в дереве в это время замедлено.
Кроме того, опытные владельцы огородов узнают о том, что можно начинать сбор картофеля и других корнеплодов по пожелтению ботвы — как только та меняет цвет и начинает подсыхать, значит, скоро можно будет начать сбор урожая в огороде. Но при этом важно учитывать погоду, так как листья в саду и огороде могут сохнуть в жару от недостатка влаги.
Ниже представлена таблица сбора урожая на огороде в Башкирии. Сроки указаны для овощей, растущих в открытом грунте, тогда как время сбора урожая в теплице и на открытых грядках огорода может различаться.
|Овощи
|Месяцы сбора урожая
|Июнь
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Огурцы
|с I декады
|-
|-
|-
|Морковь
|-
|-
|с II декады
|-
|Капуста
|с III декады
|весь месяц
|весь месяц
|-
|Картофель
|-
|с III декады
|-
|-
|Чеснок
|-
|-
|с III декады
|-
|Лук
|-
|-
|с I декады
|-
|Порей
|-
|-
|-
|с III декады
|Тыква
|-
|-
|-
|с I декады
|Кабачки
|-
|с II декады
|-
|-
|Перец
|-
|-
|с II декады
|-
|Свекла
|-
|-
|с III декады
|-
|Помидоры
|-
|-
|с II декады
|-
|Зелень
|с II декады
|-
|-
|-
В садах Республики Башкортостан хорошо себя чувствуют плодовые деревья и кустарники, адаптированные к особенностям местного климата. Из таблицы ниже вы можете узнать приблизительные сроки сбора урожая фруктов и ягод в саду.
|Фрукты и ягоды
|Месяцы сбора урожая
|Июнь
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Яблоки
|-
|-
|-
|с I декады
|Груши
|-
|-
|-
|с I декады
|Вишня
|-
|с III декады
|-
|-
|Слива
|-
|-
|с III декады
|-
|Абрикосы
|-
|с III декады
|-
|-
|Виноград
|-
|-
|-
|с II декады
|Смородина
|с III декады
|-
|-
|-
|Крыжовник
|-
|с II декады
|-
|-
|Облепиха
|-
|-
|-
|с III декады
|Клубника
|-
|с II декады
|-
|-
|Малина
|-
|с III декады
|-
|-
|Калина
|-
|-
|-
|с III декады
Погреб представляет собой строение, расположенное на участке отдельно от дома, и его единственным предназначением является хранение урожая овощей и фруктов после сбора в саду и огороде.
Чтобы обеспечить длительную сохранность урожая овощей и плодов после сбора, а также семян для посева в саду и огороде весной будущего года, погреб необходимо предварительно подготовить: очистить от скопившегося за год мусора и остатков прошлогоднего урожая, проветрить, просушить и продезинфицировать.
Дезинфекцию помещения для хранения фруктов и овощей после сбора в саду и огороде можно провести с использованием насыщенного раствора калиевой соли марганцовой кислоты (в народе — марганцовки), окуривания серой, побелки стен известковым составом с добавлением медного купороса и других дезсредств.
Кроме того, перед загрузкой на хранение овощей и фруктов после сбора в собственном саду и огороде нужно осмотреть стены погреба и стеллажи, и в случае обнаружения повреждений устранить их, а также продумать защиту урожая из сада и огорода от вредителей.
Стены погреба следует утеплить, чтобы урожай из сада и огорода не замерз, когда температура на улице опустится ниже нуля. Дляэ той цели хорошо подойдет пенопласт или сено (солома). Сухой травой обкладывают емкости с урожаем из сада и огорода так, чтобы оставался доступ свежего воздуха к овощам и плодам после их сбора.
Также необходимо учитывать, что урожай из сада и урожай с огорода нужно хранить отдельно, поэтому перед загрузкой погреба нужно позаботиться об устройстве в нем обособленных отсеков для овощей и фруктов.
Если оборудовать погреб на участке не представляется возможным, урожай из собственного сада и огорода можно держать на балконе или в подвале гаража. Только необходимо проконтролировать, чтобы температура в импровизированном хранилище не опускалась ниже плюс двух-трех градусов.
Также в саду или огороде можно устроить бурт (специально оборудованное временное хранилище под землей) или выкопать яму, сложить в нее урожай после сбора в саду и огороде, обложить сверху соломой и засыпать землей. Для защиты от вредителей рекомендуется при этом использовать мелкую металлическую сетку.
Чтобы урожай после сбора в саду и на огороде сохранился свежим как можно дольше, нужно соблюдать ряд определенных правил.
Так, корнеплоды после сбора в огороде лучше всего хранить при температуре плюс два — четыре градуса, в упаковке из натуральных материалов, а сами овощи при этом должны сухими и не иметь повреждений. Листья и ботву предварительно необходимо срезать.
Лук-репку и чеснок после сбора в огороде тоже нужно тщательно просушить. Луковицы хранят в помещении с хорошей вентиляцией, при температуре от нуля до минус трех градусов и влажности 75 — 80%. Данный способ обеспечивает сохранность этих овощей с огорода на срок до девяти месяцев.
Капусту тоже нужно держать в проветриваемых помещениях, при температуре от плюс одного до минус одного градуса и влажности в пределах 85-95%, разместив кочаны так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
А нюансы сбора кабачков для зимнего хранения в том, что их желательно собирать с грядок огорода слегка недозрелыми — так они дольше продержатся. После сбора их нужно очистить от земли, подсушить и разложить на расстоянии друг от друга. Обрезанную плодоножку кабачка можно обработать парафином для профилактики гниения.
Яблоки из собственного сада также желательно хранить в ящиках или коробках, а чтобы они не соприкасались, можно переложить их соломой или древесными опилками. Оптимальная температура в хранилище для урожая из сада и огорода не должна опускаться ниже плюс одного-двух градусов, а влажность — держаться на уровне 80 — 90%.
Важно! После сбора урожая в саду яблоки нельзя оставлять на солнце — их нужно сразу поместить в затененное и прохладное место. Также плоды не должны иметь повреждений, а плодоножку следует оставить. Перед помещением на хранение яблоки из своего сада нельзя мыть, так как природный налет на фруктах служит им естественной защитой.