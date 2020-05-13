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Posted 13 мая 2020, 08:06

Published 13 мая 2020, 08:06

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

Власти Башкирии намерены выделить поддержку садоводам

Власти Башкирии намерены выделить поддержку садоводам

13 мая 2020, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Башкирии намерены принять проект о мерах поддержки садоводам.

Председатель парламента Константин Толкачев сообщил, что в Башкирии более 500 тысяч садоводов. По его мнению эта сфера нуждается в поддержке государства, закрепленной на законодательном уровне.

По его словам, документ предполагает организацию снабжения садовых товариществ тепловой, электрической энергией, газом, топливом, водоотведением, финансирование кадастровых работ, обслуживанием автомобильных дорог, электрических и водопроводных сетей.

После принятия закона планируется принять программы развития садоводства, куда будут включены меры государственной поддержки, например, компенсацию затрат на модернизацию и строительство объектов инфраструктуры внутри садовых товариществ, финансирование строительства дорог, сетей электро- и водоснабжения, обустройство контейнерных площадок.

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