Нововведения Сбербанка, коронавирус и рост цен на продукты

В Министерстве труда РФ сообщили о том, что с 1 января 2024 родители и опекуны детей-инвалидов смогут получат пособия и работать одновременно. Это касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых, заключивших договоры ГПХ и авторского права, а также тех, кто устроился на неполный рабочий день или работает из дома.