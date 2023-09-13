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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Нововведения Сбербанка, коронавирус и рост цен на продукты

Нововведения Сбербанка, коронавирус и рост цен на продукты

13 сентября 2023, 18:03
Фото: mkset.ru
Главные события 13 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

В Министерстве труда РФ сообщили о том, что с 1 января 2024 родители и опекуны детей-инвалидов смогут получат пособия и работать одновременно. Это касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых, заключивших договоры ГПХ и авторского права, а также тех, кто устроился на неполный рабочий день или работает из дома.

Сбербанк начал установку POS-терминалов по Башкирии. Теперь жителям республики будет доступен новый бесконтактный способ оплаты при помощи распознавания по лицу. В данный момент на территории республики действуют уже 6 таких автоматов.

В Уфе построят ещё один фонтан, оснащённый подсветкой и светомузыкой, которая сможет проигрывать 15 разнообразных мелодий и работать в 5 режимах. Как заявили в мэрии города, фонтан будет располагаться на территории ДК «Моторостроитель».

В Башстате рассказали о том, какие продукты в Башкирии отличились по росту цен. Первыми в списке обозначились апельсины, за ними — овощные консервы для детей, рыба, свинина без костей и огурцы.

В Башкирии в последние две недели увеличилось число пациентов с COVID-19. На прошлой неделе процент заболеваемости увеличился на 43% в сравнении с предыдущими показателями.

В Башкирии во время пары погиб первокурсник металлургического колледжа. Сообщается, что ему стало плохо во время сдачи нормативов, из-за чего юноша потерял сознание. К сожалению, спасти его не удалось.

Ленинский районный суд Уфы принял решение о размере компенсации для Фаткуллы Исхакова, что вызвало недовольство у его адвоката. Тот посчитал, что названная сумма мизерная для того, чтобы компенсировать всё то, что перенёс уфимец из-за ошибочного обвинения.

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