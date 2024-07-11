Аномальная жара меняет цены на куриное и свиное мясо: чего ждать жителям Уфы?

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Аномальная жара, вновь обрушившаяся на Россию, не только доставляет неудобства людям, но и оказывает значительное влияние на сельское хозяйство. Сложные погодные условия уже привели к росту цен на фрукты и ягоды на 20-50 процентов. Но что насчет мяса? Давайте разберемся, что происходит и чего ждать.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью «Парламентской газете» отметил, что засуха в России носит локальный характер.
— В настоящее время основной фактор, влияющий на ценовую ситуацию, — это инфляционные издержки, включая увеличение стоимости топлива, арендных плат, тарифов на коммунальные услуги и заработной платы, — пояснил он.
Погода играет огромную роль в сельском хозяйстве. Во время сильной жары животные, как и люди, чувствуют себя некомфортно.
— В условиях высоких температур животные питаются меньше, растут медленнее и набирают вес с трудом. Это особенно заметно у крупного рогатого скота, который содержится на открытом воздухе, где сложнее поддерживать комфортные температурные условия, — рассказал Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации.
Повышение температуры воздуха приводит к увеличению расходов на электроэнергию для поддержания комфортных условий содержания животных. Однако этот фактор не является критическим и не приведет к значительному росту цен на продукцию, так как большое количество производств оснащены современными охлаждающими установками.
По данным Национального союза птицеводов, с конца прошлого года цены на курицу и свинину постепенно снижаются. С начала года объемы производства увеличились на 3 процента. Это привело к снижению цен на эти виды мяса.
Заместитель председателя правления «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подтвердил, что цены в магазинах остаются стабильными. По данным Минсельхоза, цены на куриное мясо в начале июля находились на отметке 221,5 руб./кг, а стоимость свинины составляла 344,8 руб./кг.
Несмотря на то, что стоимость производства мяса увеличивается из-за высоких температур и инфляции, компании, занимающиеся переработкой мяса, находят способы справиться с этими расходами. Один из таких способов — повышение зарплат своим работникам, которые будут. Это помогает компаниям удерживать хороших сотрудников, даже когда цены растут.
— Растущие объемы производства требуют рабочих рук — в результате только с начала года предприятия подняли доходы работников от десяти до 25 процентов. Это также влияет на стоимость продукции, — отметил Юшин.
Данная мера способствует поддержанию стабильности рынка, предотвращая резкие колебания цен.
Жаркое лето оказало значительное влияние на кормовую базу для сельскохозяйственных животных. В условиях высоких температур сбор зерновых сократился, что, в свою очередь, привело к росту цен на корма. Например, стоимость кукурузы и соевых бобов, ключевых ингредиентов в рационе бройлеров и свиней, значительно увеличилась и оказала давление на затраты производителей.
Тем не менее, несмотря на рост затрат на корма, производители мяса смогли поддерживать стабильные цены на продукцию благодаря высокой рентабельности своего бизнеса. Это означает, что хотя стоимость производства выросла, компании могут покрывать эти дополнительные расходы, не перекладывая их полностью на потребителя.
Вопреки опасениям, цены на свиные полутуши на самом деле снизились на 5,1 процентов, а на куриные тушки — на 1,7 процентов. Это указывает на относительную стабильность рынка и способность производителей приспосабливаться к меняющимся условиям.
В ближайшие месяцы резких изменений цен на курицу и свинину в Уфе не ожидается. Хотя жара и инфляционные факторы оказывают свое влияние, современные технологии и увеличение объемов производства позволяют удерживать цены на стабильном уровне.
Однако небольшие колебания цен возможны. Сергей Юшин отметил, что современные технологии и рост объемов производства позволяют минимизировать влияние погодных условий на цены. Поэтому жители Уфы могут быть спокойны — резкого подорожания мяса не будет.