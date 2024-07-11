Аномальная жара меняет цены на куриное и свиное мясо: чего ждать жителям Уфы?

Аномальная жара, вновь обрушившаяся на Россию, не только доставляет неудобства людям, но и оказывает значительное влияние на сельское хозяйство. Сложные погодные условия уже привели к росту цен на фрукты и ягоды на 20-50 процентов. Но что насчет мяса? Давайте разберемся, что происходит и чего ждать.