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Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Башкирии подешевели гречка, картошка и репчатый лук

В Башкирии изменились цены на ряд продуктов

7 ноября 2023, 03:21
Фото: 1MI

В Башкирии подешевели гречка, картошка и репчатый лук

Данные статистики публикует Росстат.

Так, в Башкирии с начала года снизились цены на гречневую крупу. На 30 октября стоимость килограмма гречки снизилась на 22,9%, составив 56,37 рубля. Помимо этого, отмечается снижение цен на картофель до -22,7%. Стоимость килограмма составляет порядка 22,28 рубля.

Репчатый лук, по данным Росстата, стал дешевле на 12,5% (25,95 рубля), пшеничная мука подешевела на 12% (39,57 рубля). Стоимость вермишели упала на 6,4% (74,81 рубля), а на стерилизованное молоко на 5,6% — (76,9 рубля).

Ранее MKset отмечал, что в Башкирии растет стоимость помидоров и яиц. Так, в начале октября их средняя стоимость составляла 105,03 рубля и 74,68 рубля соответственно. По итогам прошлой недели, согласно данным статистики, цена килограмма помидоров составила 129,73 рубля, а яиц — 79,72 рубля. Помимо этого, за неделю в республике подорожали некоторые виды лекарств.

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