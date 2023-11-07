В Башкирии изменились цены на ряд продуктов

Ранее MKset отмечал, что в Башкирии растет стоимость помидоров и яиц. Так, в начале октября их средняя стоимость составляла 105,03 рубля и 74,68 рубля соответственно. По итогам прошлой недели, согласно данным статистики, цена килограмма помидоров составила 129,73 рубля, а яиц — 79,72 рубля. Помимо этого, за неделю в республике подорожали некоторые виды лекарств.