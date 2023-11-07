В Башкирии изменились цены на ряд продуктов

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Так, в Башкирии с начала года снизились цены на гречневую крупу. На 30 октября стоимость килограмма гречки снизилась на 22,9%, составив 56,37 рубля. Помимо этого, отмечается снижение цен на картофель до -22,7%. Стоимость килограмма составляет порядка 22,28 рубля.
Репчатый лук, по данным Росстата, стал дешевле на 12,5% (25,95 рубля), пшеничная мука подешевела на 12% (39,57 рубля). Стоимость вермишели упала на 6,4% (74,81 рубля), а на стерилизованное молоко на 5,6% — (76,9 рубля).
Ранее MKset отмечал, что в Башкирии растет стоимость помидоров и яиц. Так, в начале октября их средняя стоимость составляла 105,03 рубля и 74,68 рубля соответственно. По итогам прошлой недели, согласно данным статистики, цена килограмма помидоров составила 129,73 рубля, а яиц — 79,72 рубля. Помимо этого, за неделю в республике подорожали некоторые виды лекарств.