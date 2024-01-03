Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2023 года

Наблюдалось повышение цены и на шлифованный рис — на 12,7%, доходя до 107 рублей за упаковку, на вареную колбасу первого сорта — на 12,3%, что составило 438,31 рубля за изделие, и на сахар, который подорожал на 10,6%, установившись на уровне 64,19 рубля.