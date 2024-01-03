Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2023 года

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Эксперты из Росстата выявили, что на протяжении 2023 года, с 9 января по 25 декабря, цены на определенные продовольственные товары в Башкирии испытали заметный рост.
Особенно замеченное увеличение коснулось куриных яиц, которые подорожали на 79,4%, что в цифровом выражении составило повышение на 57,46 рублей. Средняя стоимость на яйца составляет 129,82 рубля.
Кроме того, значительно, на 34,2% (с увеличением на 6,67 рублей), подскочила цена на белокочанную капусту, в результате чего стоимость за килограмм достигла 26,18 рублей.
Другие продукты также продемонстрировали рост стоимости: цена на кур определенных видов выросла на 29,9%, в итоге средняя цена кур, за исключением окорочков, достигла 207,49 рублей.
Замороженные рыбные продукты подорожали на 18,4%, что выразилось в цене 229,31 рубля за килограмм. Яблоки тоже не остались в стороне от тенденции удорожания, их стоимость увеличилась на 17,7% до отметки 96,63 рубля за килограмм.
Наблюдалось повышение цены и на шлифованный рис — на 12,7%, доходя до 107 рублей за упаковку, на вареную колбасу первого сорта — на 12,3%, что составило 438,31 рубля за изделие, и на сахар, который подорожал на 10,6%, установившись на уровне 64,19 рубля.