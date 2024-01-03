mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Названы самые подорожавшие продукты в Башкирии за год

Эксперты подсчитали, какие продукты в Башкирии подорожали к концу 2023 года

3 января 2024, 04:52
Фото: 1MI

Названы самые подорожавшие продукты в Башкирии за год

Данные статистики публикует Росстат.

Эксперты из Росстата выявили, что на протяжении 2023 года, с 9 января по 25 декабря, цены на определенные продовольственные товары в Башкирии испытали заметный рост.

Особенно замеченное увеличение коснулось куриных яиц, которые подорожали на 79,4%, что в цифровом выражении составило повышение на 57,46 рублей. Средняя стоимость на яйца составляет 129,82 рубля.

Кроме того, значительно, на 34,2% (с увеличением на 6,67 рублей), подскочила цена на белокочанную капусту, в результате чего стоимость за килограмм достигла 26,18 рублей.

Другие продукты также продемонстрировали рост стоимости: цена на кур определенных видов выросла на 29,9%, в итоге средняя цена кур, за исключением окорочков, достигла 207,49 рублей.

Замороженные рыбные продукты подорожали на 18,4%, что выразилось в цене 229,31 рубля за килограмм. Яблоки тоже не остались в стороне от тенденции удорожания, их стоимость увеличилась на 17,7% до отметки 96,63 рубля за килограмм.

Наблюдалось повышение цены и на шлифованный рис — на 12,7%, доходя до 107 рублей за упаковку, на вареную колбасу первого сорта — на 12,3%, что составило 438,31 рубля за изделие, и на сахар, который подорожал на 10,6%, установившись на уровне 64,19 рубля.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Цены#Повышение цен#Виалина Ахсанова#Рост цен на продукты#Рост цен
Подпишитесь
Не дожили до 2024 года: сколько работников из Башкирии погибло в декабре?
Вчера, 06:12
На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя
31 декабря 2023,, 05:03
Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году
31 декабря 2023,, 07:27
В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза
31 декабря 2023,, 06:01
Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес
31 декабря 2023,, 04:01
Новая аномалия: стала известна погода в Уфе 31 декабря 2023 года
31 декабря 2023,, 03:15