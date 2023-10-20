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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

В Башкирии резко подорожали помидоры и яйца

В Башкирии резко подорожали помидоры и яйца

20 октября 2023, 03:22
Фото: 1MI
Об этом гласят данные Башстата за последнюю неделю.

В Башкирии за последнюю неделю больше всего подорожали помидоры — на 12%, полукопченая колбаса — на 5,2%, куриные яйца — на 4,6% и сосиски — на 3,7%. Так, их средняя стоимость на прилавках составила 129,73 ₽, 515,50 ₽, 79,72 руб. и 439,17 руб. за килограмм соответственно.

В то же время подешевели огурцы, картофель, морковь и вареная колбаса. Сейчас из средняя стоимость составляет

72,28 ₽, 23,98 ₽, 32,27 руб. и 409,78 руб. за кило соответственно.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Продукты#Продукты питания#Покупки#Рост цен на продукты
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