В Башкирии резко подорожали помидоры и яйца

В Башкирии за последнюю неделю больше всего подорожали помидоры — на 12%, полукопченая колбаса — на 5,2%, куриные яйца — на 4,6% и сосиски — на 3,7%. Так, их средняя стоимость на прилавках составила 129,73 ₽, 515,50 ₽, 79,72 руб. и 439,17 руб. за килограмм соответственно.