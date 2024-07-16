Почему цены на свеклу и картошку продолжают расти: что ожидать жителям Уфы?

Центральный банк Российской Федерации заявляет, что нынешний рост цен на овощи является нормальным явлением. Почему? Представители пресс-службы ЦБ рассказали, что сейчас на рынке из сезонного в основном только огурцы и ранняя капуста. Это овощи, которые растут и собираются только в определенное время года. Когда придет лето и осень, появится новый урожай других овощей. Тогда цены на них начнут падать.