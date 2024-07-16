Почему цены на свеклу и картошку продолжают расти: что ожидать жителям Уфы?

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
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Updated Сегодня, 20:46
Этим летом цены на основные сезонные продукты, такие как свекла, картофель, помидоры и яблоки, растут быстрее, чем общий уровень цен за последнее время. Например, свекла стала дороже более чем на 50%, яйца подорожали на 42%, помидоры — на 39,5%, а яблоки — почти на 31%. Это удивляет даже неопытных покупателей.
По данным экспертов аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», годовая инфляция на начало июля составила 9,2%, в то время как стоимость многих продуктов выросла гораздо сильнее. Например, бананы подорожали на 48%, но это не так удивляет покупателей, как рост цен на традиционные для российского лета овощи и фрукты.
Несколько факторов способствуют росту цен. Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ, объясняет это совокупным увеличением расходов поставщиков, особенно резким ростом затрат на логистику и оплату труда персонала.
Во-первых, урожай прошлого года был плохим из-за погодных условий. Прошлым летом была засуха и свекла выросла меньше обычного.
Во-вторых, чтобы доставить свеклу с полей на заводы, нужны транспорт и работники. Стоимость перевозок и зарплаты рабочих иногда увеличивается. Например, топливо для машин стало дороже, или водители и рабочие начали требовать больше денег за свою работу. Когда расходы на доставку и оплату труда растут, производители добавляют эти деньги в цену своей продукции.
К концу мая цены, по которым магазины покупают свеклу, стали почти в два раза выше, чем в прошлом году.
— В течение второго квартала торговые сети поддерживали низкую наценку на свеклу «первой цены», что обеспечивало доступность этого продукта для всех групп покупателей, — добавили в АКОРТ.
Цены сейчас выше из-за того, что в России запасы фруктов с прошлого года заканчиваются в начале весны. С марта по август в магазинах продаются яблоки из других стран, например, из Узбекистана, Азербайджана, Сербии, Молдовы и Китая. Они уже стоят дороже, потому что их нужно привозить издалека.
Снижение цен на яблоки ожидается в конце июля — августе, когда на рынок поступит отечественный урожай.
Центральный банк Российской Федерации заявляет, что нынешний рост цен на овощи является нормальным явлением. Почему? Представители пресс-службы ЦБ рассказали, что сейчас на рынке из сезонного в основном только огурцы и ранняя капуста. Это овощи, которые растут и собираются только в определенное время года. Когда придет лето и осень, появится новый урожай других овощей. Тогда цены на них начнут падать.
Центральный банк отмечает, что в первой половине лета цены на овощи обычно наиболее нестабильны. Запасы старого урожая заканчиваются или теряют качество, на рынке присутствует большое количество импортной и ранней тепличной продукции, что приводит к повышенной волатильности цен.
Таким образом, Центральный банк заверяет, что текущий рост цен на овощи является сезонным явлением и ожидается, что цены на овощи начнут снижаться к концу лета — началу осени с поступлением нового урожая. Так что не волнуйтесь, скоро овощи станут дешевле.
Игорь Караваев говорит, что цены на яблоки начнут падать в конце июля или начале августа, когда в России начнут собирать новый урожай. То же самое произойдет с помидорами. Но стоит помнить, что Министерство сельского хозяйства уже сказало, что урожай может быть меньше из-за заморозков, и это может повлиять на цены.
Что касается куриных яиц и мяса птицы, то цены на них стали стабильными весной. Но если сравнить цены с прошлым годом, то все еще видно, что цены выросли осенью-зимой 2023–2024 годов.
— Ситуация с ценами на куриные яйца социально значимой категории стабилизируется: в мае 2024 года оптовые закупочные цены снизились на 12% по сравнению с январем, и это привело к коррекции розничных цен, — сообщили в АКОРТ.
Покупателям в Уфе следует быть готовыми к тому, что цены на некоторые продукты останутся высокими еще некоторое время. К тому же уфимцы могут обратить внимание на продукты, которые подешевели, такие как морковь и белокочанная капуста.
— Сейчас мы видим постепенное снижение цен на курицу. Этот тренд в том числе обеспечен отложенным эффектом от мер по реконструкции ряда производственных площадок и увеличению производства еще в середине 2023 года, — сказал Караваев.