Какие продукты в Башкирии за год подорожали на сотни процентов

Так, одной из наиболее подорожавших категорий в магазинах Башкирии стали апельсины. По данным «Продажи.РФ», их стоимость возросла на 1213,74%, при этом подешевел винограт Тайфи — на 7,92% В зависимости от марки от 29 до 132% составило повышение цен на булгур. Подешевела выпечка: цены снизились почти на 90%.