Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Так, одной из наиболее подорожавших категорий в магазинах Башкирии стали апельсины. По данным «Продажи.РФ», их стоимость возросла на 1213,74%, при этом подешевел винограт Тайфи — на 7,92% В зависимости от марки от 29 до 132% составило повышение цен на булгур. Подешевела выпечка: цены снизились почти на 90%.
Подорожали практически все популярные бренды жвачек: Dirol (82,37%), Eclipse (44,5%), Rondo (12,81%). Сильно выросли цены на замороженное мясо. К примеру, рост цен на мясо от компании «Наша птичка» и «Приосколье» составил 1055,11% и 1074,32% соответственно. Помимо этого, выросли цены на замороженное тесто, зелень, кофе и крабовые палочки и майонез.
Снизились цены на томаты. Сильнее всего подешевели помидоры от бренда «Эко культура» — цены упали на 50%. Одноврменно с этим выросли цены на соль. Соль от компании «Полесье» — 222%, Salina — 148,99%.
Существенно подорожал твердый сыр: Ламбер (100,7%), Сырная тарелка (107,79%), но сильнее прочих выросла цена на сыр от Moloko Group — 34692,78%.
По данным «Продажи.РФ», многие алкогольные напитки подешевели. Например, стоимость Martini снизилась в среднем на 6,6%. Шампанское от «Абрау-Дюрсо» и «Золотой балки» подешевело на 43,18% и 72,72% соответственно. Среди подорожавшего — Aperol (15.31%) и Negroni Antica Distilleria (97.66%).