mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Какие продукты в Башкирии за год подорожали на сотни процентов

Какие продукты в Башкирии за год подорожали на сотни процентов

19 сентября 2023, 13:01
Фото: 1MI
Данные статистики приводит портал «Продажи.РФ»

Так, одной из наиболее подорожавших категорий в магазинах Башкирии стали апельсины. По данным «Продажи.РФ», их стоимость возросла на 1213,74%, при этом подешевел винограт Тайфи — на 7,92% В зависимости от марки от 29 до 132% составило повышение цен на булгур. Подешевела выпечка: цены снизились почти на 90%.

Подорожали практически все популярные бренды жвачек: Dirol (82,37%), Eclipse (44,5%), Rondo (12,81%). Сильно выросли цены на замороженное мясо. К примеру, рост цен на мясо от компании «Наша птичка» и «Приосколье» составил 1055,11% и 1074,32% соответственно. Помимо этого, выросли цены на замороженное тесто, зелень, кофе и крабовые палочки и майонез.

Снизились цены на томаты. Сильнее всего подешевели помидоры от бренда «Эко культура» — цены упали на 50%. Одноврменно с этим выросли цены на соль. Соль от компании «Полесье» — 222%, Salina — 148,99%.

Существенно подорожал твердый сыр: Ламбер (100,7%), Сырная тарелка (107,79%), но сильнее прочих выросла цена на сыр от Moloko Group — 34692,78%.

По данным «Продажи.РФ», многие алкогольные напитки подешевели. Например, стоимость Martini снизилась в среднем на 6,6%. Шампанское от «Абрау-Дюрсо» и «Золотой балки» подешевело на 43,18% и 72,72% соответственно. Среди подорожавшего — Aperol (15.31%) и Negroni Antica Distilleria (97.66%).

#Общество#Алкоголь#Розничная продажа алкоголя#Продукты#Цены на продовольствие#Продукты питания#Азамат Нухов#Рост цен на продукты
Подпишитесь
В соседних с Башкирией Челябинской области и Пермском крае ввели масочный режим
Сегодня, 14:48
Некоторым матерям Башкирии выплатят по 50 тысяч рублей
Сегодня, 13:06
Глава Башкирии высказался о строительстве мечети и храма рядом с «Городище Уфа-II»
Сегодня, 13:24
«Арт-Квадрат» в Уфе расширят за 37 млн рублей: что будет с домами и зданиями
Сегодня, 10:02
ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!
Сегодня, 09:50