Россия - спортивная держава

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Октябрь
Бесплатный отдых всей семьей в центре Уфы
18 октября, 13:56
Что Путин увидел в Уфе
18 октября, 07:39
Выступление Путина в Уфе — главное
18 октября, 06:53
Губерниев в восторге от Уфы
17 октября, 07:48
Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант
16 октября, 14:46
Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан
14 октября, 15:00
Что Путину покажут в Уфе
7 октября, 17:03
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Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
Хабиров посмотрел Центр фехтования за ₽1 млрд
19 сентября, 17:39
Уфимский форум презентовали на ВЭФ-2024
5 сентября, 19:04

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