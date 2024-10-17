Губерниев в восторге от Уфы

Как стало известно 16 октября, по прибытии в Уфу, Губерниев не стал терять времени даром. В преддверии форума «Россия — спортивная держава» (3+) он вышел на тренировку, призывая всех участников преодолевать себя. «Сумей себя преодолеть!» — именно такие слова прозвучали в его постах. Именитый комментатор взял в руки палки для скандинавской ходьбы и с пользой для здоровья осмотрел местные красоты