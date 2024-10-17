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Posted 17 октября, 07:48

Published 17 октября, 07:48

Modified 17 октября, 08:12

Updated 17 октября, 08:12

Центр фехтования открыли в Уфе

Губерниев в восторге от Уфы

17 октября 2024, 07:48
Фото: tg/Реальный Губер

Центр фехтования открыли в Уфе

Дмитрий Губерниев не скрывает своего восхищения от Уфы, где стартует форум «Россия — спортивная держава», сообщает в четверг, 17 октября, известный журналист в своих соцсетях.

Как стало известно 16 октября, по прибытии в Уфу, Губерниев не стал терять времени даром. В преддверии форума «Россия — спортивная держава» (3+) он вышел на тренировку, призывая всех участников преодолевать себя. «Сумей себя преодолеть!» — именно такие слова прозвучали в его постах. Именитый комментатор взял в руки палки для скандинавской ходьбы и с пользой для здоровья осмотрел местные красоты

На следующее утро 17 октября, Губерниев посетил открытие Центра фехтования в Уфе, и его впечатления были крайне положительными.

— Какая красота вокруг, — поделился журналист с подписчиками.

Но не только фехтование привлекло внимание Дмитрия Губерниева. Он также активно поддерживал выступающих гимнасток. Журналист отметил, что «мы с детства за гимнасток Башкортостана». В завершении своего восторженного поста, Дмитрий Губерниев добавил, что открытие центра фехтования в Уфе прошло «блестяще».

Как сообщает Правительство РФ, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев приняли участие в торжественном открытии Центра фехтования имени заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова и дали старт международным соревнованиям «Сабля Салавата» среди юниоров.

— Хочу, чтобы в этот праздничный день все еще раз задумались о здоровом образе жизни и помогли руководству республики и всей страны выполнить поручение, которое дал Президент Владимир Путин: чтобы 70% наших жителей регулярно занимались спортом, — призвал Дмитрий Чернышенко.

Новый дворец фехтования включает в себя 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажёрные залы, зоны для разминки и восстановления, а также тренерские и судейские помещения. Дворец оснащён новейшими системами судейства и электроникой для фиксации результатов, что позволит проводить соревнования самого высокого уровня.

Спортивный форум в Уфе: программа первого дня, 17 октября
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Как ранее сообщал Mkset, на открытии форума «Россия — спортивная держава» (3+) в Уфе, соберутся около пяти тысяч участников из десятков стран мира.

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