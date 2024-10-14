Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан

Posted 14 октября, 15:00
Published 14 октября, 15:00
Modified 14 октября, 17:18
Updated 14 октября, 17:18
Из информации о договорах можно понять, что больше всего средств ушло на светомузыку и подиум — за соответствующее оборудование и его монтаж компании-поставщику, название которого не указано, дали ₽500 тысяч. Ещё три договора были заключены с тем же предприятием.
Так, фирме дали ещё более ₽350 тысяч за услуги по организации концертов. За выступление артистов необозначенного «приглашённого коллектива» из бюджета заплатили ₽280 тысяч. Напомним, в дату празднования Дня Республики — 11 октября — в ГКЗ «Башкортостан» выступал коллектив кураистов, посмотреть на концерт прибыл и глава региона Радий Хабиров, который вышел на сцену с речью и объявил об учреждении праздника Дня Курая.
В информации на портале закупок также указано, что компания получила ₽200 тысяч за монтаж видеоконтента.
Как сообщал Mkset, в октябре в Башкирии намечаются ещё более крупные и затратные мероприятия — в Уфе два дня будет проходить форум «Россия — спортивная держава». В ходе него в город запланирован визит президента Владимира Путина.