mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 15:00

Published 14 октября, 15:00

Modified 14 октября, 17:18

Updated 14 октября, 17:18

День Башкирии оценили в Уфе

Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан

14 октября 2024, 15:00
Фото: 1MI. архивное фото

День Башкирии оценили в Уфе

Сюжет
Радий Хабиров
Более ₽1,3 млн потратили из казны Башкирии для организации праздничных мероприятий в Башгосфилармонии — следует из данных на портале госзакупок.

Из информации о договорах можно понять, что больше всего средств ушло на светомузыку и подиум — за соответствующее оборудование и его монтаж компании-поставщику, название которого не указано, дали ₽500 тысяч. Ещё три договора были заключены с тем же предприятием.

Так, фирме дали ещё более ₽350 тысяч за услуги по организации концертов. За выступление артистов необозначенного «приглашённого коллектива» из бюджета заплатили ₽280 тысяч. Напомним, в дату празднования Дня Республики — 11 октября — в ГКЗ «Башкортостан» выступал коллектив кураистов, посмотреть на концерт прибыл и глава региона Радий Хабиров, который вышел на сцену с речью и объявил об учреждении праздника Дня Курая.

В информации на портале закупок также указано, что компания получила ₽200 тысяч за монтаж видеоконтента.

Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
Узнать подробнее

Как сообщал Mkset, в октябре в Башкирии намечаются ещё более крупные и затратные мероприятия — в Уфе два дня будет проходить форум «Россия — спортивная держава». В ходе него в город запланирован визит президента Владимира Путина.

Что Путину покажут в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Путина просят вмешаться в борьбу за «Золотой Запас» БашкирииМэр Сибая позорно перенервничалСиловики взяли начальницу уфимских приставов
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Бюджет#Владимир Путин#Чиновники#Госзакупки#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#День республики#Музыка#Радий Хабиров#Форум#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Праздничные мероприятия#Белебей#Мелеуз#Артисты#Концерты#Светомузыка#Россия - спортивная держава#День Курая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика