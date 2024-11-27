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Пыль

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Ноябрь
Облако из пыли в Уфе — как загрязнение воздуха влияет на горожан
27 ноября, 10:59
Зачем покупать антистатики, если можно просто взять бальзам? Лайфхак от пыли
18 ноября, 14:24
Три города Башкирии дышат ядами
4 ноября, 12:47
Октябрь
Видео. В Уфе частично обрушился жилой дом
28 октября, 10:07
Сентябрь
Забудете про пыль! Действенный метод для уборки в квартире
16 сентября, 11:52
Август
10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезными
30 августа, 09:17
3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки
27 августа, 12:29
Как оживить робот-пылесос, чтобы он работал на 100% — эксперты дали совет
16 августа, 17:14
Зачем Уфу моют под дождем
1 августа, 04:52
Апрель
Белое не надевать, прятать машины: Башкирия ждет «ржавые» дожди
26 апреля, 13:31
На Башкирию надвигается «ржавый» дождь из пустыни
25 апреля, 16:38
Уфа загрязнена пылью
В Уфе станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха зарегистрировали концентрацию пыли. Такая информация указана на сайте Башгидрометцентра.
16 апреля, 16:59

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