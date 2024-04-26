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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

Жители Башкирии готовятся прятать машины из-за «ржавых» дождей

Белое не надевать, прятать машины: Башкирия ждет «ржавые» дожди

26 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI

Жители Башкирии готовятся прятать машины из-за «ржавых» дождей

Жители Башкирии переживают из-за приближения «ржавых» дождей со стороны Египта. Своими рекомендациями они делятся в комментариях под публикациями в Telegram-каналах республики.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что к регионам Поволжья приближается пыльный шлейф, что это принесет необычные осадки. Предполагается, что непогода настигнет жителей Башкирии в пятницу или субботу.

В связи с этим у них возник вопрос, нужно ли прятать машины или можно оставить транспортные средства на улице. Некоторые пошутили, что жителям «не хватило» зимы, когда на дорогах были реагенты, теперь движимое имущество будет портиться из-за «ржавого» дождя.

Кроме того горожане не планируют надевать светлую одежду.

«Если ты не летишь в Египет, Египет летит к тебе сам»,
«Ковидом не убили, решили пылью»;
«С подоконника ржавую пыль вчера вытерла, за пару дней осела»;
«А то, что у нас все дожди теперь химические из-за наших заводов, работающих на трухлявых станках, это никого не волнует? Уж лучше песок, чем химия, вызывающая онкологию!» — делятся своим мнением уфимцы.
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#Марина Шорина#Дождь#Башкортостан#Соцсети#Окружающая среда#Пыль
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