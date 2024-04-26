Белое не надевать, прятать машины: Башкирия ждет «ржавые» дожди

В связи с этим у них возник вопрос, нужно ли прятать машины или можно оставить транспортные средства на улице. Некоторые пошутили, что жителям «не хватило» зимы, когда на дорогах были реагенты, теперь движимое имущество будет портиться из-за «ржавого» дождя.