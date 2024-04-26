Белое не надевать, прятать машины: Башкирия ждет «ржавые» дожди

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что к регионам Поволжья приближается пыльный шлейф, что это принесет необычные осадки. Предполагается, что непогода настигнет жителей Башкирии в пятницу или субботу.
В связи с этим у них возник вопрос, нужно ли прятать машины или можно оставить транспортные средства на улице. Некоторые пошутили, что жителям «не хватило» зимы, когда на дорогах были реагенты, теперь движимое имущество будет портиться из-за «ржавого» дождя.
Кроме того горожане не планируют надевать светлую одежду.
«Если ты не летишь в Египет, Египет летит к тебе сам»,
«Ковидом не убили, решили пылью»;
«С подоконника ржавую пыль вчера вытерла, за пару дней осела»;
«А то, что у нас все дожди теперь химические из-за наших заводов, работающих на трухлявых станках, это никого не волнует? Уж лучше песок, чем химия, вызывающая онкологию!» — делятся своим мнением уфимцы.