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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Как сделать вашего робота-пылесоса живее на 100%: советы экспертов Роскачества

Как оживить робот-пылесос, чтобы он работал на 100% — эксперты дали совет

16 августа 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать вашего робота-пылесоса живее на 100%: советы экспертов Роскачества
Знаете, почему ваш робот-пылесос раньше справлялся с уборкой всего дома, а теперь плохо работает? Возможно, причина кроется не в самом устройстве, а в том, как вы за ним ухаживаете.

Чтобы ваш робот-пылесос работал долго и хорошо, необходимо правильно ухаживать за ним. По словам экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества, если вы будете регулярно чистить его детали, то он должен будет продолжать служить и эффективно убирать ваш дом.

Одна из важных вещей — это щетки на роботе-пылесосе. Если на них скопится много пыли или запутаются волосы, то он будет плохо всасывать грязь. Чтобы этого избежать, в комплекте обычно идет специальное средство с лезвием, которое помогает удалить запутавшиеся волосы. Если такого инструмента нет, можно взять обычные ножницы или ножовку и аккуратно вырезать волосы или пыль со щеток. Это поможет вашему пылесосу работать лучше и дольше.

— Для поддержания оптимальной работы рекомендуется регулярно, примерно каждые 7-10 дней, снимать и очищать основную щетку робота-пылесоса, учитывая при этом частоту его эксплуатации, — рекомендует эксперт Роскачества.

Ухаживайте за датчиками и камерами устройства

Пылесос использует датчики и камеры, чтобы «видеть» вокруг себя и знать, куда двигаться. Они помогают ему избегать столкновений с мебелью и убирать грязь равномерно по всей комнате. Но если на датчиках или камерах будет много пыли или грязи, робот может не увидеть препятствия и врезаться в них, или пропустить грязные участки пола.

Вынимайте аккумулятор на время длительного перерыва

Для обеспечения долговечности и надежности аккумулятора робота-пылесоса важно правильно его хранить в периоды длительного бездействия устройства. Рекомендуется аккумулятор извлечь из корпуса, предварительно зарядив его не менее чем до 40%, и разместить в сухом, прохладном месте. Распространенная ошибка — хранение аккумулятора в холодильнике, что нежелательно из-за повышенной влажности внутри большинства современных холодильных устройств.

— Для увеличения долговечности вашего робота-пылесоса следует избегать его полного разряда. Эксперт советует всегда ставить устройство на зарядную станцию сразу после завершения уборки, — рекомендует эксперт.
Вынимайте аккумулятор на время длительного перерываВынимайте аккумулятор на время длительного перерыва
Вынимайте аккумулятор на время длительного перерыва
Фото: Изображение Midjourney

Убирайте препятствия с пола

Для того чтобы робот-пылесос мог хорошо работать в доме и не застревать, нужно убрать с его пути все, что может ему помешать. Например, ковры могут быть проблемой для техники, которая умеет не только собирать пыль, но и мыть пол. Если у вас есть такой помощник, лучше временно убрать ковры в другую комнату или сложить их так, чтобы было место для проезда.

Также важно проверить, нет ли на полу проводов от электроприборов. Робот может перепутать их с препятствием или даже запутаться в них. Чтобы этого не случилось, используйте специальные крепления для проводов, которые можно прикрепить к плинтусу или ножке мебели. Так провода будут надежно закреплены и не будут мешать свободно передвигаться по дому.

Регулярно меняйте расходники

Робот-пылесос, как и любая другая техника, имеет детали, которые со временем изнашиваются и требуют замены. Например, щетки могут оказаться менее эффективными, если вы часто пылесосите ковры или в доме много мебели с острыми углами. Также могут засоряться фильтры, после чего они перестают улавливать пыль.

Многие модели оснащены специальными приложениями для смартфонов. Эти приложения могут показывать, в каком состоянии находятся расходные материалы и когда их необходимо заменить.

— Согласно рекомендациям производителей, фильтры в роботах-пылесосах стоит менять примерно каждые полгода, мешки для мусора — ежемесячно, щеточки — по мере их износа, а колеса — один раз в год. Если колеса затруднительно вращать вручную, их следует начистить. Замена колес требуется только в случае, если проблема с вращением сохраняется после чистки., — советует специалист Роскачества.
Регулярно меняйте расходникиРегулярно меняйте расходники
Регулярно меняйте расходники
Фото: Изображение Midjourney

Как правильно чистить робот-пылесос

Чтобы ваш робот работал хорошо и долго, необходимо регулярно его чистить. Вот что нужно сделать:

  1. Очищайте мусоросборник после каждой уборки: откройте контейнер, вытряхните пыль и мусор в мусорное ведро. Затем протрите контейнер влажной тканью, чтобы удалить остатки пыли. После этого протрите контейнер сухой тканью, чтобы избежать прилипания пыли к влажной поверхности.
  2. Чистите базовую станцию: пыль, может ухудшить не только передвижение самого пылесоса, но и препятствовать прохождению заряда на станции. Из-за этого устройство может само по себе активироваться или же просто плохо заряжаться.
  3. Ухаживайте за фильтрами: если у вашего робота-пылесоса есть очищаемые фильтры, промывайте их после каждой второй или последней уборки. Если фильтры сменные, не забывайте заменять их вовремя, как указано в инструкции.
  4. Очищайте ось переднего колеса: иногда шерсть и волосы путаются не только на щетках, но и между колесами, куда трудно залезть с ножом или ножницами. Для очистки придется достать стержень оси, очистите его, а затем верните на место. Эту процедуру нужно делать примерно раз в два-три месяца или чаще, если вы пользуетесь пылесосом очень активно.
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#Ольга Харина#Пыль#Дом#КЦ#Дом и сад#Уборка
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