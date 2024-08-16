Как оживить робот-пылесос, чтобы он работал на 100% — эксперты дали совет

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Чтобы ваш робот-пылесос работал долго и хорошо, необходимо правильно ухаживать за ним. По словам экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества, если вы будете регулярно чистить его детали, то он должен будет продолжать служить и эффективно убирать ваш дом.
Одна из важных вещей — это щетки на роботе-пылесосе. Если на них скопится много пыли или запутаются волосы, то он будет плохо всасывать грязь. Чтобы этого избежать, в комплекте обычно идет специальное средство с лезвием, которое помогает удалить запутавшиеся волосы. Если такого инструмента нет, можно взять обычные ножницы или ножовку и аккуратно вырезать волосы или пыль со щеток. Это поможет вашему пылесосу работать лучше и дольше.
— Для поддержания оптимальной работы рекомендуется регулярно, примерно каждые 7-10 дней, снимать и очищать основную щетку робота-пылесоса, учитывая при этом частоту его эксплуатации, — рекомендует эксперт Роскачества.
Пылесос использует датчики и камеры, чтобы «видеть» вокруг себя и знать, куда двигаться. Они помогают ему избегать столкновений с мебелью и убирать грязь равномерно по всей комнате. Но если на датчиках или камерах будет много пыли или грязи, робот может не увидеть препятствия и врезаться в них, или пропустить грязные участки пола.
Для обеспечения долговечности и надежности аккумулятора робота-пылесоса важно правильно его хранить в периоды длительного бездействия устройства. Рекомендуется аккумулятор извлечь из корпуса, предварительно зарядив его не менее чем до 40%, и разместить в сухом, прохладном месте. Распространенная ошибка — хранение аккумулятора в холодильнике, что нежелательно из-за повышенной влажности внутри большинства современных холодильных устройств.
— Для увеличения долговечности вашего робота-пылесоса следует избегать его полного разряда. Эксперт советует всегда ставить устройство на зарядную станцию сразу после завершения уборки, — рекомендует эксперт.
Для того чтобы робот-пылесос мог хорошо работать в доме и не застревать, нужно убрать с его пути все, что может ему помешать. Например, ковры могут быть проблемой для техники, которая умеет не только собирать пыль, но и мыть пол. Если у вас есть такой помощник, лучше временно убрать ковры в другую комнату или сложить их так, чтобы было место для проезда.
Также важно проверить, нет ли на полу проводов от электроприборов. Робот может перепутать их с препятствием или даже запутаться в них. Чтобы этого не случилось, используйте специальные крепления для проводов, которые можно прикрепить к плинтусу или ножке мебели. Так провода будут надежно закреплены и не будут мешать свободно передвигаться по дому.
Робот-пылесос, как и любая другая техника, имеет детали, которые со временем изнашиваются и требуют замены. Например, щетки могут оказаться менее эффективными, если вы часто пылесосите ковры или в доме много мебели с острыми углами. Также могут засоряться фильтры, после чего они перестают улавливать пыль.
Многие модели оснащены специальными приложениями для смартфонов. Эти приложения могут показывать, в каком состоянии находятся расходные материалы и когда их необходимо заменить.
— Согласно рекомендациям производителей, фильтры в роботах-пылесосах стоит менять примерно каждые полгода, мешки для мусора — ежемесячно, щеточки — по мере их износа, а колеса — один раз в год. Если колеса затруднительно вращать вручную, их следует начистить. Замена колес требуется только в случае, если проблема с вращением сохраняется после чистки., — советует специалист Роскачества.
Чтобы ваш робот работал хорошо и долго, необходимо регулярно его чистить. Вот что нужно сделать: