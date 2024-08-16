Как оживить робот-пылесос, чтобы он работал на 100% — эксперты дали совет

Для того чтобы робот-пылесос мог хорошо работать в доме и не застревать, нужно убрать с его пути все, что может ему помешать. Например, ковры могут быть проблемой для техники, которая умеет не только собирать пыль, но и мыть пол. Если у вас есть такой помощник, лучше временно убрать ковры в другую комнату или сложить их так, чтобы было место для проезда.