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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки

3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки

27 августа 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки
Роботы-пылесосы стали неотъемлемой частью современного быта, существенно облегчая ежедневную рутину. Но чтобы они служили долго и эффективно, их нужно правильно эксплуатировать и ухаживать за ними. Какие же секреты стоит знать еще до приобретения этого чудо-устройства?

Технологический прогресс за последние десять лет невероятно ускорился. Девайсы, которые раньше казались фантастикой, стали обыденной частью нашей жизни. Роботы-пылесосы, умные дома и посудомоечные машины — все это теперь доступно каждому.

Но, как и любое другое техническое оборудование, они требуют грамотного ухода и эксплуатации. Блогер Ольга Лебеденко, ведущая канала «ДОМ | УЮТ | РЕМОНТ», делится своим опытом и советами по уходу за умной техникой.

Правило 1: Вовремя опустошайте контейнер для сбора мусора

Первое и самое очевидное правило — вовремя опустошать контейнер для сбора мусора. Это может показаться банальным, но на практике многие забывают об этом, особенно если робот используется ежедневно.

— В моей старенькой модели это необходимо делать как минимум раз в неделю, по мере заполнения. Кроме того, не забывайте протирать от пыли корпус и датчики, — делится опытом Ольга.

Засоренный контейнер и грязные датчики могут привести к сбоям в работе устройства, что в свою очередь повлияет на качество уборки. Регулярное обслуживание поможет избежать сообщений о том, что «устройство заблудилось» или не может продолжать уборку.

Правило 1: Вовремя опустошайте контейнер для сбора мусораПравило 1: Вовремя опустошайте контейнер для сбора мусора
Правило 1: Вовремя опустошайте контейнер для сбора мусора
Фото: Изображение Midjourney

Правило 2: Своевременно меняйте расходные материалы

Еще одно важное правило — своевременно менять расходные материалы, такие как фильтры и щетки.

— Фильтры бывают моющиеся, а есть и те, которые категорически запрещается мочить, — предупреждает блогер.

Внимательное изучение инструкции к вашей модели поможет избежать ошибок и продлить срок службы вашего помощника.

Щетки, на которые часто наматываются волосы и шерсть домашних животных, также требуют регулярной чистки и замены.

Правило 3: Поддерживайте порядок на полу

Наличие робота-пылесоса обязывает поддерживать постоянный порядок на пол. Это, пожалуй, один из самых неожиданных аспектов использования таких устройств.

— Однажды на мой робот намоталась гирлянда… разматывать было неприятно и долго, — вспоминает блогер.

Кроме подобных неприятных ситуаций, которые могут серьёзно повредить устройство, следует учитывать и длинные шторы. Если их не убрать, робот может застрять или «проглотить» их, что приведёт к остановке или поломке.

— Отныне в вашем доме не будет валяющихся носков, игрушек, проводов, а в некоторых случаях придется даже шторы поднимать, — делится Ольга. Это предотвратит застревание устройства и возможные поломки.

Поэтому уборка пола перед запуском робота-пылесоса становится обязательным ритуалом.

Правило 3: Поддерживайте порядок на полуПравило 3: Поддерживайте порядок на полу
Правило 3: Поддерживайте порядок на полу
Фото: Изображение Midjourney

Подготовка робота и помещения: что нужно знать

По мнению экспертов из Tostr, перед запуском робота-пылесоса необходимо провести несколько подготовительных шагов.

— Проверьте, не намоталось ли что-то на колеса, снимите и очистите щетку на внутренней стороне корпуса, — советуют специалисты.

Изучение возможностей и функционала

Современные роботы-пылесосы обладают множеством функций, которые могут значительно упростить процесс уборки.

— Во время первой уборки робот-пылесос обычно строит электронную карту вашей квартиры, — напоминают в Tostr.

Когда робот-пылесос впервые запускается, он сканирует окружающую среду и создает карту вашего дома. Эта карта сохраняется в приложении и используется для оптимизации будущих маршрутов уборки. Таким образом, робот учится обходить препятствия и выбирать наиболее эффективные пути.

Каждая модель робота-пылесоса имеет своё собственное мобильное приложение, которое предоставляет доступ к различным функциям и настройкам устройства. В приложении вы можете задать зоны, куда робот не должен заезжать. Это может быть полезно, если в вашем доме есть участки, где часто находятся мелкие предметы, провода или другие вещи, которые могут стать причиной застревания робота. Просто нарисуйте виртуальную стену или запретную зону на карте, и робот будет избегать этих мест.

Современные роботы-пылесосы обладают множеством функций, которые могут значительно упростить процесс уборки.Современные роботы-пылесосы обладают множеством функций, которые могут значительно упростить процесс уборки.
Современные роботы-пылесосы обладают множеством функций, которые могут значительно упростить процесс уборки.
Фото: Изображение Midjourney

Составьте расписание уборки

Одним из преимуществ роботов-пылесосов является возможность настройки расписания уборки.

— Задайте в мобильном приложении дни недели и часы, когда пылесосу убираться, — рекомендуют эксперты.

Это поможет поддерживать чистоту в доме без вашего непосредственного участия.

Некоторые модели позволяют задавать расписание вручную на корпусе или с помощью пульта дистанционного управления. Важно помнить, что по умолчанию у некоторых моделей время уборки может быть установлено на полночь.

— Недавно нам написала женщина, у которой пылесос включался сам в полночь, — делится забавной историей Tostr. Не забудьте изменить время при покупке!
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#Ольга Харина#Техника#Квартира#Пыль#Дом#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты
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