3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Технологический прогресс за последние десять лет невероятно ускорился. Девайсы, которые раньше казались фантастикой, стали обыденной частью нашей жизни. Роботы-пылесосы, умные дома и посудомоечные машины — все это теперь доступно каждому.
Но, как и любое другое техническое оборудование, они требуют грамотного ухода и эксплуатации. Блогер Ольга Лебеденко, ведущая канала «ДОМ | УЮТ | РЕМОНТ», делится своим опытом и советами по уходу за умной техникой.
Первое и самое очевидное правило — вовремя опустошать контейнер для сбора мусора. Это может показаться банальным, но на практике многие забывают об этом, особенно если робот используется ежедневно.
— В моей старенькой модели это необходимо делать как минимум раз в неделю, по мере заполнения. Кроме того, не забывайте протирать от пыли корпус и датчики, — делится опытом Ольга.
Засоренный контейнер и грязные датчики могут привести к сбоям в работе устройства, что в свою очередь повлияет на качество уборки. Регулярное обслуживание поможет избежать сообщений о том, что «устройство заблудилось» или не может продолжать уборку.
Еще одно важное правило — своевременно менять расходные материалы, такие как фильтры и щетки.
— Фильтры бывают моющиеся, а есть и те, которые категорически запрещается мочить, — предупреждает блогер.
Внимательное изучение инструкции к вашей модели поможет избежать ошибок и продлить срок службы вашего помощника.
Щетки, на которые часто наматываются волосы и шерсть домашних животных, также требуют регулярной чистки и замены.
Наличие робота-пылесоса обязывает поддерживать постоянный порядок на пол. Это, пожалуй, один из самых неожиданных аспектов использования таких устройств.
— Однажды на мой робот намоталась гирлянда… разматывать было неприятно и долго, — вспоминает блогер.
Кроме подобных неприятных ситуаций, которые могут серьёзно повредить устройство, следует учитывать и длинные шторы. Если их не убрать, робот может застрять или «проглотить» их, что приведёт к остановке или поломке.
— Отныне в вашем доме не будет валяющихся носков, игрушек, проводов, а в некоторых случаях придется даже шторы поднимать, — делится Ольга. Это предотвратит застревание устройства и возможные поломки.
Поэтому уборка пола перед запуском робота-пылесоса становится обязательным ритуалом.
По мнению экспертов из Tostr, перед запуском робота-пылесоса необходимо провести несколько подготовительных шагов.
— Проверьте, не намоталось ли что-то на колеса, снимите и очистите щетку на внутренней стороне корпуса, — советуют специалисты.
Современные роботы-пылесосы обладают множеством функций, которые могут значительно упростить процесс уборки.
— Во время первой уборки робот-пылесос обычно строит электронную карту вашей квартиры, — напоминают в Tostr.
Когда робот-пылесос впервые запускается, он сканирует окружающую среду и создает карту вашего дома. Эта карта сохраняется в приложении и используется для оптимизации будущих маршрутов уборки. Таким образом, робот учится обходить препятствия и выбирать наиболее эффективные пути.
Каждая модель робота-пылесоса имеет своё собственное мобильное приложение, которое предоставляет доступ к различным функциям и настройкам устройства. В приложении вы можете задать зоны, куда робот не должен заезжать. Это может быть полезно, если в вашем доме есть участки, где часто находятся мелкие предметы, провода или другие вещи, которые могут стать причиной застревания робота. Просто нарисуйте виртуальную стену или запретную зону на карте, и робот будет избегать этих мест.
Одним из преимуществ роботов-пылесосов является возможность настройки расписания уборки.
— Задайте в мобильном приложении дни недели и часы, когда пылесосу убираться, — рекомендуют эксперты.
Это поможет поддерживать чистоту в доме без вашего непосредственного участия.
Некоторые модели позволяют задавать расписание вручную на корпусе или с помощью пульта дистанционного управления. Важно помнить, что по умолчанию у некоторых моделей время уборки может быть установлено на полночь.
— Недавно нам написала женщина, у которой пылесос включался сам в полночь, — делится забавной историей Tostr. Не забудьте изменить время при покупке!
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