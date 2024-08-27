3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки

Каждая модель робота-пылесоса имеет своё собственное мобильное приложение, которое предоставляет доступ к различным функциям и настройкам устройства. В приложении вы можете задать зоны, куда робот не должен заезжать. Это может быть полезно, если в вашем доме есть участки, где часто находятся мелкие предметы, провода или другие вещи, которые могут стать причиной застревания робота. Просто нарисуйте виртуальную стену или запретную зону на карте, и робот будет избегать этих мест.