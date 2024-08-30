10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезными

Микрофибровые салфетки давно завоевали сердца миллионов хозяек по всему миру благодаря своей удивительной способности убирать пыль и грязь с любой поверхности. Однако, как оказалось, даже такой простой инструмент имеет свои правила использования, о которых многие забывают или даже не подозревают.

Микрофибра — это материал, состоящий из мельчайших волокон, которые невозможно разглядеть даже под микроскопом. Эти волокна изготавливаются из полиэстера и полиамида, что обеспечивает материалу высокую прочность и долговечность. Уникальная структура волокон, напоминающая снежинку, позволяет микрофибре захватывать и удерживать пыль и грязь гораздо эффективнее, чем другие материалы. Но чтобы микрофибра сохраняла свои чудесные свойства, важно правильно за ней ухаживать. Как это сделать рассказали в издании «Homes and Gardens». Ошибка 1: Неправильный уход за микрофиброй Микрофибровые салфетки необходимо регулярно стирать. Если этого не делать, волокна, которые удерживают пыль и грязь, забиваются, и салфетка утрачивает свою эффективность. — Если вы заметили, что микрофибра перестала работать так же хорошо, как раньше, самое время отправить салфетки в стирку, — советует владелец клиниговой компании и эксперт по уборке Анджела Рубин. Ошибка 1: Неправильный уход за микрофиброй Фото: Изображение Midjourney Ошибка 2: Стирать с другими вещами Стирать микрофибровые салфетки вместе с другими вещами — это большая ошибка. Волокна других тканей могут «заразить» микрофибру и сделать её ворсистой. Это особенно важно, если вы используете салфетки для протирки экранов и стекол. Стирать микрофибру лучше отдельно или с вещами из аналогичного материала. Ошибка 3: Использовать кондиционер для белья Кондиционер для белья делают ткани мягкими, но могут повредить микрофибру. — Кондиционер оставляет на волокнах микрофибры невидимую пленку, которая мешает впитыванию воды и загрязнений, — объясняет Вера Петерсон, предоставляющая услуги по уборке домов. Если хотите сохранить впитывающие свойства микрофибры, откажитесь от использования кондиционера. Ошибка 4: Не стирать перед первым использованием Многие покупатели сразу начинают использовать новые салфетки, не стирая их. Однако на этапе производства микрофибра обрабатывается специальными веществами, которые могут снижать её эффективность. — Перед первым использованием обязательно стирайте микрофибровые салфетки, — рекомендует Анжела Рубин. Ошибка 4: Не стирать перед первым использованием Фото: Изображение Midjourney Ошибка 5: Стирать в горячей воде Стирать микрофибровые салфетки в горячей воде — ещё одна распространенная ошибка. Высокая температура может повредить тонкие волокна и сделать их бесполезными. Оптимальная температура стирки для микрофибры — не выше 30 градусов. Ошибка 6: Использование агрессивных средств Отбеливатели и агрессивные моющие средства могут разрушить волокна микрофибры. Если вам необходимо использовать отбеливатель, выбирайте кислородные средства, которые более щадяще воздействуют на ткань. Ошибка 7: Неправильное использование сторон салфетки Некоторые микрофибровые салфетки имеют разные стороны для различных задач. Ворсистая сторона предназначена для сбора пыли, гладкая — для мытья. Использование правильной стороны салфетки делает уборку более эффективной. Ошибка 7: Неправильное использование сторон салфетки Фото: Изображение Midjourney Ошибка 8: Мочить салфетку для сухой уборки Если вы планируете вытирать пыль, салфетку не следует мочить. Влажная микрофибра менее эффективна для сбора пыли, так как волокна склеиваются и теряют свои свойства. Сухую салфетку используйте для пыли, влажную — для пятен. Ошибка 9: Использовать на неподходящих поверхностях Микрофибра не подходит для всех поверхностей. Например, для уборки кухонного фартука или раковины лучше использовать щетки или губки. — Микрофибра не справится со стойкими загрязнениями, такими как известковый налет, — отмечает Вера Петерсон. Ошибка 10: Мыть всю квартиру одной салфеткой Для каждой задачи лучше использовать отдельную салфетку. Например, одну для зеркал, другую для пыли, третью для кухни. Это поможет избежать переноса бактерий с одной поверхности на другую и сделает уборку более гигиеничной. Ранее эксперты рассказали как очистить чайник от накипи. 8 методов тайм-менеджмента и лайфхаков, чтобы не тратить всё время на уборку дома Узнать подробнее Читайте также: 3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки Волшебное средство из аптеки: как избавиться от желтых пятен на подоконниках Утюг будет сверкать изнутри и снаружи: накипь и нагар отойдут грязной жижей