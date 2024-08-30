10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезными

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:20
Микрофибра — это материал, состоящий из мельчайших волокон, которые невозможно разглядеть даже под микроскопом. Эти волокна изготавливаются из полиэстера и полиамида, что обеспечивает материалу высокую прочность и долговечность.
Уникальная структура волокон, напоминающая снежинку, позволяет микрофибре захватывать и удерживать пыль и грязь гораздо эффективнее, чем другие материалы. Но чтобы микрофибра сохраняла свои чудесные свойства, важно правильно за ней ухаживать. Как это сделать рассказали в издании «Homes and Gardens».
Микрофибровые салфетки необходимо регулярно стирать. Если этого не делать, волокна, которые удерживают пыль и грязь, забиваются, и салфетка утрачивает свою эффективность.
— Если вы заметили, что микрофибра перестала работать так же хорошо, как раньше, самое время отправить салфетки в стирку, — советует владелец клиниговой компании и эксперт по уборке Анджела Рубин.
Стирать микрофибровые салфетки вместе с другими вещами — это большая ошибка. Волокна других тканей могут «заразить» микрофибру и сделать её ворсистой. Это особенно важно, если вы используете салфетки для протирки экранов и стекол. Стирать микрофибру лучше отдельно или с вещами из аналогичного материала.
Кондиционер для белья делают ткани мягкими, но могут повредить микрофибру.
— Кондиционер оставляет на волокнах микрофибры невидимую пленку, которая мешает впитыванию воды и загрязнений, — объясняет Вера Петерсон, предоставляющая услуги по уборке домов.
Если хотите сохранить впитывающие свойства микрофибры, откажитесь от использования кондиционера.
Многие покупатели сразу начинают использовать новые салфетки, не стирая их. Однако на этапе производства микрофибра обрабатывается специальными веществами, которые могут снижать её эффективность.
— Перед первым использованием обязательно стирайте микрофибровые салфетки, — рекомендует Анжела Рубин.
Стирать микрофибровые салфетки в горячей воде — ещё одна распространенная ошибка. Высокая температура может повредить тонкие волокна и сделать их бесполезными. Оптимальная температура стирки для микрофибры — не выше 30 градусов.
Отбеливатели и агрессивные моющие средства могут разрушить волокна микрофибры. Если вам необходимо использовать отбеливатель, выбирайте кислородные средства, которые более щадяще воздействуют на ткань.
Некоторые микрофибровые салфетки имеют разные стороны для различных задач. Ворсистая сторона предназначена для сбора пыли, гладкая — для мытья. Использование правильной стороны салфетки делает уборку более эффективной.
Если вы планируете вытирать пыль, салфетку не следует мочить. Влажная микрофибра менее эффективна для сбора пыли, так как волокна склеиваются и теряют свои свойства. Сухую салфетку используйте для пыли, влажную — для пятен.
Микрофибра не подходит для всех поверхностей. Например, для уборки кухонного фартука или раковины лучше использовать щетки или губки.
— Микрофибра не справится со стойкими загрязнениями, такими как известковый налет, — отмечает Вера Петерсон.
Для каждой задачи лучше использовать отдельную салфетку. Например, одну для зеркал, другую для пыли, третью для кухни. Это поможет избежать переноса бактерий с одной поверхности на другую и сделает уборку более гигиеничной.
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