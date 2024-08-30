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10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезными

10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезными

30 августа 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
10 ошибок в использовании микрофибровых салфеток, которые делают их бесполезными
Микрофибровые салфетки давно завоевали сердца миллионов хозяек по всему миру благодаря своей удивительной способности убирать пыль и грязь с любой поверхности. Однако, как оказалось, даже такой простой инструмент имеет свои правила использования, о которых многие забывают или даже не подозревают.

Микрофибра — это материал, состоящий из мельчайших волокон, которые невозможно разглядеть даже под микроскопом. Эти волокна изготавливаются из полиэстера и полиамида, что обеспечивает материалу высокую прочность и долговечность.

Уникальная структура волокон, напоминающая снежинку, позволяет микрофибре захватывать и удерживать пыль и грязь гораздо эффективнее, чем другие материалы. Но чтобы микрофибра сохраняла свои чудесные свойства, важно правильно за ней ухаживать. Как это сделать рассказали в издании «Homes and Gardens».

Ошибка 1: Неправильный уход за микрофиброй

Микрофибровые салфетки необходимо регулярно стирать. Если этого не делать, волокна, которые удерживают пыль и грязь, забиваются, и салфетка утрачивает свою эффективность.

— Если вы заметили, что микрофибра перестала работать так же хорошо, как раньше, самое время отправить салфетки в стирку, — советует владелец клиниговой компании и эксперт по уборке Анджела Рубин.
Ошибка 1: Неправильный уход за микрофибройОшибка 1: Неправильный уход за микрофиброй
Ошибка 1: Неправильный уход за микрофиброй
Фото: Изображение Midjourney

Ошибка 2: Стирать с другими вещами

Стирать микрофибровые салфетки вместе с другими вещами — это большая ошибка. Волокна других тканей могут «заразить» микрофибру и сделать её ворсистой. Это особенно важно, если вы используете салфетки для протирки экранов и стекол. Стирать микрофибру лучше отдельно или с вещами из аналогичного материала.

Ошибка 3: Использовать кондиционер для белья

Кондиционер для белья делают ткани мягкими, но могут повредить микрофибру.

— Кондиционер оставляет на волокнах микрофибры невидимую пленку, которая мешает впитыванию воды и загрязнений, — объясняет Вера Петерсон, предоставляющая услуги по уборке домов.

Если хотите сохранить впитывающие свойства микрофибры, откажитесь от использования кондиционера.

Ошибка 4: Не стирать перед первым использованием

Многие покупатели сразу начинают использовать новые салфетки, не стирая их. Однако на этапе производства микрофибра обрабатывается специальными веществами, которые могут снижать её эффективность.

— Перед первым использованием обязательно стирайте микрофибровые салфетки, — рекомендует Анжела Рубин.
Ошибка 4: Не стирать перед первым использованиемОшибка 4: Не стирать перед первым использованием
Ошибка 4: Не стирать перед первым использованием
Фото: Изображение Midjourney

Ошибка 5: Стирать в горячей воде

Стирать микрофибровые салфетки в горячей воде — ещё одна распространенная ошибка. Высокая температура может повредить тонкие волокна и сделать их бесполезными. Оптимальная температура стирки для микрофибры — не выше 30 градусов.

Ошибка 6: Использование агрессивных средств

Отбеливатели и агрессивные моющие средства могут разрушить волокна микрофибры. Если вам необходимо использовать отбеливатель, выбирайте кислородные средства, которые более щадяще воздействуют на ткань.

Ошибка 7: Неправильное использование сторон салфетки

Некоторые микрофибровые салфетки имеют разные стороны для различных задач. Ворсистая сторона предназначена для сбора пыли, гладкая — для мытья. Использование правильной стороны салфетки делает уборку более эффективной.

Ошибка 7: Неправильное использование сторон салфеткиОшибка 7: Неправильное использование сторон салфетки
Ошибка 7: Неправильное использование сторон салфетки
Фото: Изображение Midjourney

Ошибка 8: Мочить салфетку для сухой уборки

Если вы планируете вытирать пыль, салфетку не следует мочить. Влажная микрофибра менее эффективна для сбора пыли, так как волокна склеиваются и теряют свои свойства. Сухую салфетку используйте для пыли, влажную — для пятен.

Ошибка 9: Использовать на неподходящих поверхностях

Микрофибра не подходит для всех поверхностей. Например, для уборки кухонного фартука или раковины лучше использовать щетки или губки.

— Микрофибра не справится со стойкими загрязнениями, такими как известковый налет, — отмечает Вера Петерсон.

Ошибка 10: Мыть всю квартиру одной салфеткой

Для каждой задачи лучше использовать отдельную салфетку. Например, одну для зеркал, другую для пыли, третью для кухни. Это поможет избежать переноса бактерий с одной поверхности на другую и сделает уборку более гигиеничной.

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