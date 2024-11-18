Зачем покупать антистатики, если можно просто взять бальзам? Лайфхак от пыли

Чтобы избежать нежелательных последствий, важно использовать только те компоненты, которые подходят для обработки мебели. Не рекомендуется добавлять в состав натуральные кислоты (например, уксус или лимонный сок), так как они могут повредить лак или краску. Также лучше избегать слишком сильных ароматизаторов в кондиционерах — они могут вызвать аллергическую реакцию у чувствительных людей.