Зачем покупать антистатики, если можно просто взять бальзам? Лайфхак от пыли

Posted 18 ноября, 14:24
Published 18 ноября, 14:24
Modified 18 ноября, 14:27
Updated 18 ноября, 14:27
Идея использовать бальзам или кондиционер для волос в борьбе с пылью кажется необычной, но она работает. Этот простой способ обрел популярность благодаря домашним лайфхакам, которыми активно делятся блогеры и хозяйки.
— Я долго искала способ снизить оседание пыли в доме. Попробовала рецепт с использованием кондиционера для волос — и результат оказался просто невероятным. Поверхности остаются чистыми гораздо дольше, а уборка теперь занимает меньше времени, — отмечает домохозяйка и блогер Мария Жукова.
Все дело в составе бальзама для волос. В большинстве таких средств содержатся силиконы, которые образуют на поверхности тонкую защитную пленку. Эта пленка предотвращает налипание частиц пыли, а также добавляет блеск мебели. Но чтобы добиться максимального эффекта, важно правильно приготовить «чудо-средство».
Для создания домашнего антистатического спрея потребуется совсем немного ингредиентов, которые найдутся почти у каждого. Основой служит бальзам или кондиционер для волос, желательно масс-маркет — они дают наилучший результат благодаря простому составу.
Вода. Лучше использовать теплую — она помогает быстрее растворить бальзам.
Бальзам или кондиционер для волос. Достаточно небольшого количества — около 1–2 см средства из тюбика на 200 мл воды.
Антистатик. Подойдет самый бюджетный вариант. Достаточно нескольких пшиков (около 5–6) на приготовленную смесь.
Все компоненты нужно тщательно перемешать, чтобы они полностью растворились. Смесь переливается в бутылочку с пульверизатором, и спрей готов к использованию.
Готовый спрей нельзя распылять напрямую на мебель, иначе останутся разводы. Им обрабатывают тряпку или микрофибру, которой затем протирают поверхности. Этот простой трюк позволяет сразу удалить всю пыль, а силиконы из состава бальзама образуют защитный слой, предотвращая ее быстрое оседание.
Мария Жукова советует использовать тряпки из микрофибры, так как они лучше собирают мелкие частицы. Она добавляет: «Я начала замечать, что после уборки таким способом пыль не оседает на поверхности неделю или даже больше. Это экономит массу времени и сил».
Чтобы избежать нежелательных последствий, важно использовать только те компоненты, которые подходят для обработки мебели. Не рекомендуется добавлять в состав натуральные кислоты (например, уксус или лимонный сок), так как они могут повредить лак или краску. Также лучше избегать слишком сильных ароматизаторов в кондиционерах — они могут вызвать аллергическую реакцию у чувствительных людей.
Для тех, кто предпочитает более экологичные средства, вместо антистатика можно использовать эфирные масла, например, масло лаванды или чайного дерева. Они обладают антибактериальными свойствами и приятным ароматом, но их эффект против пыли будет немного слабее.
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