В Уфе частично обрушился жилой дом

Posted 28 октября, 10:07
Published 28 октября, 10:07
Modified 28 октября, 10:55
Updated 28 октября, 10:55
Как стало известно, на улице Ладыгина в Уфе во время проведения ремонтных работ на крыше одного из домов внезапно обрушилась часть кирпичной кладки. На записях камер наружного наблюдения видно, как облако пыли поднимается в воздух, а за ним следует громкий звук удара. На момент написания материала официальные комментарии по ЧП от служб не поступали.
UPD: Пресс-служба МЧС России в понедельник, 28 октября в 15:50, прокомментировала ситуацию с обрушением крыши по улице Ладыгина.
Напомним, как ранее сообщал Mkset, в начале октября на улице Ладыгина в доме № 13/1, в третьем подъезде произошел взрыв из-за хлопка газовоздушной смеси. В результате случившегося травмы получили два человека. Согласно данным следствия, подозреваемый во взрыве, испытывая антипатию к соседу, задумал таким способом его убить.