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Posted 28 октября, 10:07

Published 28 октября, 10:07

Modified 28 октября, 10:55

Updated 28 октября, 10:55

В Уфе частично обрушился жилой дом

В Уфе частично обрушился жилой дом

28 октября 2024, 10:07
Фото: Яндекс.Карты
Обрушение кирпичной кладки во время ремонта крыши напугало местных жителей, сообщают в понедельник, 28 октября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как стало известно, на улице Ладыгина в Уфе во время проведения ремонтных работ на крыше одного из домов внезапно обрушилась часть кирпичной кладки. На записях камер наружного наблюдения видно, как облако пыли поднимается в воздух, а за ним следует громкий звук удара. На момент написания материала официальные комментарии по ЧП от служб не поступали.

UPD: Пресс-служба МЧС России в понедельник, 28 октября в 15:50, прокомментировала ситуацию с обрушением крыши по улице Ладыгина.

Напомним, как ранее сообщал Mkset, в начале октября на улице Ладыгина в доме № 13/1, в третьем подъезде произошел взрыв из-за хлопка газовоздушной смеси. В результате случившегося травмы получили два человека. Согласно данным следствия, подозреваемый во взрыве, испытывая антипатию к соседу, задумал таким способом его убить.

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