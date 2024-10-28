В Уфе частично обрушился жилой дом

Как стало известно, на улице Ладыгина в Уфе во время проведения ремонтных работ на крыше одного из домов внезапно обрушилась часть кирпичной кладки. На записях камер наружного наблюдения видно, как облако пыли поднимается в воздух, а за ним следует громкий звук удара. На момент написания материала официальные комментарии по ЧП от служб не поступали.