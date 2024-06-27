Здание УМПО в Уфе осталось без крыши после урагана

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На одном из корпусов УМПО в Уфе порывом ветра оторвало кровлю. По информации из соцсетей, от непогоды пострадал корпус №51.
Напомним, ураган прошелся по Башкирии в прошлые выходные. Среди его последствий затопленные улицы, десятки упавших деревьев. Пострадали автомобили и здания. Так, в Альшеевском районе ветер снес крышу деревянного дома.
Жертвой непогоды также едва не стало беременная уфимка. Женщина находилась в машине, но в какой-то момент решила выйти. Едва она успела покинуть салон авто, как в лобовое стекло влетели обломки крыши с близлежщего дома.