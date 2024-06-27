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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Здание УМПО в Уфе осталось без крыши после урагана

Здание УМПО в Уфе осталось без крыши после урагана

27 июня 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Жители города продолжают находить все новые последствия субботней непогоды.

На одном из корпусов УМПО в Уфе порывом ветра оторвало кровлю. По информации из соцсетей, от непогоды пострадал корпус №51.

Фото: Подслушано УМПО/VK.com

Напомним, ураган прошелся по Башкирии в прошлые выходные. Среди его последствий затопленные улицы, десятки упавших деревьев. Пострадали автомобили и здания. Так, в Альшеевском районе ветер снес крышу деревянного дома.

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Жертвой непогоды также едва не стало беременная уфимка. Женщина находилась в машине, но в какой-то момент решила выйти. Едва она успела покинуть салон авто, как в лобовое стекло влетели обломки крыши с близлежщего дома.

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