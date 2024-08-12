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Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей

Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей

12 августа 2024, 05:22
Фото: 1MI
Жители Октябрьского района Уфы продолжают испытывать неудобства, так как отключение горячего водоснабжения продлили из-за непогоды, сообщает БашРТС.

В условиях постоянных осадков ремонтные работы, которые должны были завершиться в срок, оказались под угрозой срыва. Специалисты не смогли выполнить запланированный объём работ, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации для уфимцев. Последствия сильного дождя 8 августа усугубили положение: теплокамеры, раскопки и каналы заполнились водой и песком, что значительно замедлило процесс восстановления горячего водоснабжения.

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Наибольшее воздействие продления отключения пришлось на жителей микрорайона Сипайлово, где множество домов оставались без необходимого ресурса. Несмотря на все трудности, специалистам удалось завершить ремонтные работы, ГВС было включено 12 августа в 6 утра.

— На данный момент проводится регулировка системы ГВС и стравливание воздуха из системы. В ближайшее время ГВС будет восстановлено в полном объёме. Добавим, если у вас отсутствует ГВС, то вам необходимо обратиться в свою управляющую компанию для стравливания воздуха в системе циркуляции ГВС, — сообщают в администрации Октябрьского района.
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