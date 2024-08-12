Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей

В условиях постоянных осадков ремонтные работы, которые должны были завершиться в срок, оказались под угрозой срыва. Специалисты не смогли выполнить запланированный объём работ, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации для уфимцев. Последствия сильного дождя 8 августа усугубили положение: теплокамеры, раскопки и каналы заполнились водой и песком, что значительно замедлило процесс восстановления горячего водоснабжения.