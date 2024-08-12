Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В условиях постоянных осадков ремонтные работы, которые должны были завершиться в срок, оказались под угрозой срыва. Специалисты не смогли выполнить запланированный объём работ, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации для уфимцев. Последствия сильного дождя 8 августа усугубили положение: теплокамеры, раскопки и каналы заполнились водой и песком, что значительно замедлило процесс восстановления горячего водоснабжения.
Наибольшее воздействие продления отключения пришлось на жителей микрорайона Сипайлово, где множество домов оставались без необходимого ресурса. Несмотря на все трудности, специалистам удалось завершить ремонтные работы, ГВС было включено 12 августа в 6 утра.
— На данный момент проводится регулировка системы ГВС и стравливание воздуха из системы. В ближайшее время ГВС будет восстановлено в полном объёме. Добавим, если у вас отсутствует ГВС, то вам необходимо обратиться в свою управляющую компанию для стравливания воздуха в системе циркуляции ГВС, — сообщают в администрации Октябрьского района.