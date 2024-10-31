Стремление к красоте изуродовало уфимку

Спустя месяцы страданий и лечения Светлане поставили диагноз «атрофические рубцы» — последствия некроза тканей. Она уже никогда не сможет избавиться от них полностью. Более того, общение с косметологом тоже не задалось: сначала милый тон общения постепенно сменился грубостью, а затем специалист просто заблокировала свою клиентку. Юристы советуют женщинам быть внимательными при выборе специалистов: проверяйте наличие лицензий и сертификатов на услуги, которые требуют медицинского образования.