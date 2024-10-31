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Posted 31 октября, 05:34

Published 31 октября, 05:34

Modified 31 октября, 10:09

Updated 31 октября, 10:09

Стремление к красоте изуродовало уфимку

Стремление к красоте изуродовало уфимку

31 октября 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney.
Жуткие последствия популярной процедуры стали настоящей трагедией для Светланы Гутовой, сообщает в четверг, 31 октября, телеканал «Вся Уфа».

Как стало известно, уфимка Светлана Гутова, мечтавшая о безупречном лице и коже, после посещения косметолога столкнулась с ужасными последствиями процедуры биоревитализации. Вместо ожидаемого эффекта она получила жуткие папулы, воспаления и некротические рубцы.

— У меня были красные пятна непроходящие, такие шишечки, как будто сырой рис под кожей. Они были твердые и болезненные, — рассказывает Светлана.

После инъекций препаратов под кожу ее состояние ухудшилось. Температура поднялась, а косметолог успокаивала клиентку обещаниями о скором выздоровлении. Однако ожидания не оправдались. Светлана рассказывает, что её кожа начала некротизироваться, то есть отмирать. В результате длительных страданий ей пришлось обратиться в крупную клинику, где врачи шокировали её новостью: «Ты могла умереть от этого отека!».

Видео: Изображение Midjourney. Видео: Вся Уфа

Спустя месяцы страданий и лечения Светлане поставили диагноз «атрофические рубцы» — последствия некроза тканей. Она уже никогда не сможет избавиться от них полностью. Более того, общение с косметологом тоже не задалось: сначала милый тон общения постепенно сменился грубостью, а затем специалист просто заблокировала свою клиентку. Юристы советуют женщинам быть внимательными при выборе специалистов: проверяйте наличие лицензий и сертификатов на услуги, которые требуют медицинского образования.

Однако, Светлана спустя долгое время все же выиграла гражданский суд против своего бывшего косметолога — ей присудили 2 миллиона рублей за моральный вред.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе покупательнице вернули деньги за сертификат после вмешательства Роспотребнадзора.

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