Стремление к красоте изуродовало уфимку

Posted 31 октября, 05:34
Published 31 октября, 05:34
Modified 31 октября, 10:09
Updated 31 октября, 10:09
Как стало известно, уфимка Светлана Гутова, мечтавшая о безупречном лице и коже, после посещения косметолога столкнулась с ужасными последствиями процедуры биоревитализации. Вместо ожидаемого эффекта она получила жуткие папулы, воспаления и некротические рубцы.
— У меня были красные пятна непроходящие, такие шишечки, как будто сырой рис под кожей. Они были твердые и болезненные, — рассказывает Светлана.
После инъекций препаратов под кожу ее состояние ухудшилось. Температура поднялась, а косметолог успокаивала клиентку обещаниями о скором выздоровлении. Однако ожидания не оправдались. Светлана рассказывает, что её кожа начала некротизироваться, то есть отмирать. В результате длительных страданий ей пришлось обратиться в крупную клинику, где врачи шокировали её новостью: «Ты могла умереть от этого отека!».
Спустя месяцы страданий и лечения Светлане поставили диагноз «атрофические рубцы» — последствия некроза тканей. Она уже никогда не сможет избавиться от них полностью. Более того, общение с косметологом тоже не задалось: сначала милый тон общения постепенно сменился грубостью, а затем специалист просто заблокировала свою клиентку. Юристы советуют женщинам быть внимательными при выборе специалистов: проверяйте наличие лицензий и сертификатов на услуги, которые требуют медицинского образования.
Однако, Светлана спустя долгое время все же выиграла гражданский суд против своего бывшего косметолога — ей присудили 2 миллиона рублей за моральный вред.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе покупательнице вернули деньги за сертификат после вмешательства Роспотребнадзора.