Острые ощущения: в Башкирии дети застряли на колесе обозрения

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Колесо обозрения с шестью пассажирами, трое из которых несовершеннолетние, остановилось в Нефтекамске. Виной тому авария, произошедшая ранее на одном из участков подстанции Кармановской ГРЭС.
По информации МЧС, для того, чтобы вызволить пассажиров из остановившегося аттракциона потребуется запустить его повторно. Для этого планируется задействовать автономные источники питания.
Пассажирам оказана психологическая помощь. Также им передали воду.
UPD: Всех пассажиров спустили. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства.