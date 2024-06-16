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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Острые ощущения: в Башкирии дети застряли на колесе обозрения

Острые ощущения: в Башкирии дети застряли на колесе обозрения

16 июня 2024, 16:20
Фото: mkset.ru
О неожиданных последствиях отключения электричества рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Колесо обозрения с шестью пассажирами, трое из которых несовершеннолетние, остановилось в Нефтекамске. Виной тому авария, произошедшая ранее на одном из участков подстанции Кармановской ГРЭС.

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По информации МЧС, для того, чтобы вызволить пассажиров из остановившегося аттракциона потребуется запустить его повторно. Для этого планируется задействовать автономные источники питания.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Пассажирам оказана психологическая помощь. Также им передали воду.

UPD: Всех пассажиров спустили. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства.

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